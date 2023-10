Sportworld bietet Sportfans, Rechteinhabern und Werbetreibenden mit der Integration von Stats Perform's Opta Daten- und Video-Service, ein einzigartiges Sport-Erlebnis in 191 Ländern (FOTO)

München (ots) - Die Sport-Aggregations- und Streaming-Plattform Sportworld präsentiert Fans ab sofort weltweit vielfältige und spannende Sportinformationen von Stats Perform's Opta Daten- und Video-Service, einschließlich Ergebnissen, Statistiken, Analysen, Insights, Visualisierungen, Videos, Grafiken und mehr.

Die B1 SmartTV GmbH geht den nächsten großen Schritt und freut sich über eine umfangreiche und mehrjährige Partnerschaft zwischen ihrer globalen Sport-Streaming-Plattform "Sportworld" und "Stats Perform", dem weltweiten Marktführer für Sport-Daten, -Inhalte und -Analysen.

Durch die Partnerschaft wird das Sporterlebnis für Fans und die Inszenierung von Rechteinhabern und Werbetreibenden auf Samsung Smart TVs und allen Smartphones innerhalb der Sportworld erheblich aufgewertet. Dies geschieht durch die Integration von umfassenden Opta-Datenfeeds, Visualisierungen, Videos und automatisierten Grafiken von Stats Perform. Dadurch können Zuschauer Sportinhalte von über 3.600 Wettbewerben aus 22 verschiedenen Sportarten in der Sportworld App auf eine neue Weise erleben.

Mit der Integration der Opta-Daten bietet Sportworld seinen Nutzer:innen in 191 Ländern ein unvergleichliches Sporterlebnis, das sie intensiver in eine Vielzahl von Sportarten und Wettbewerben eintauchen lässt. Fans profitieren dabei von Live-Statistiken und detaillierten Insights von großen Wettbewerben und Top-Ligen, wie NBA, NFL, Formel 1, sowie bedeutenden Events wie die UEFA EURO 2024.

Zusätzlich präsentiert Sportworld künftig spannende Inhalte aus Stats Perform's PressBox Video und PressBox Graphics Angeboten, darunter Highlights, Pressekonferenzen, Interviews, Datenvideos, Team-News, Aufstellungen, Zusammenfassungen, Bewertungen und vieles mehr, in einer Vielzahl von Sprachen.

Gerd Weiner, Gründer und Geschäftsführer von B1 SmartTV: "Unsere Partnerschaft mit Stats Perform ist ein Meilenstein in der globalen Sport-Distribution. Sportworld bündelt als einziger globaler Sport-Streaming-Anbieter, Sport-Inhalte, -Daten und Programm-Informationen auf einer Plattform. Mit der Integration von zusätzlichen Opta-Daten und -Statistiken, können wir unseren Nutzern eine Vielzahl von innovativen Features wie unsere 24/7 vollautomatisierten Sportdaten-Kanäle bieten."

Dr. Robert Niemann, Geschäftsführer von B1 SmartTV: "Stats Perform ist der einzige Anbieter, der solch umfangreiche Daten und Inhalte global liefern kann. Fans kennen und vertrauen dem Produkt Opta, das immer stärker wird. Diese Zusammenarbeit stärkt sowohl das Angebot der Sportworld, als auch unsere Strategie, Rechteinhabern und Sendern eine einzigartige Plattform zur Präsentation ihrer Inhalte zu bieten. Das Hinzufügen relevanter Statistiken zu jedem Sportwettbewerb ist ein großer Schritt, der den Weg für neue kreative Ideen ebnet und Milliarden von Sportfans ein noch umfassenderes Erlebnis für ihre Lieblingssportarten bietet."

Steve Xeller, Chief Revenue Officer bei Stats Perform: "Die Integration unserer Opta-Datenfeeds und -Produkte in die innovative Sportworld App ist perfekt, um die Reichweite von Smart TVs und Smartphones zu nutzen, um neue Geschichten zu erzählen und Fans und Sponsoren auf eine bisher nie dagewesene Weise mit dem Sport zu verbinden. Es ist besonders spannend, dass wir dies in 191 Ländern erreichen können. Wir freuen uns, zeigen zu können, wie unsere Produkte die Fan-Experience bereichern werden und den Sport überall auf der Welt bedeutungsvoller machen."

Über Sportworld:

Sportworld ist eine einzigartige, globale Sport-Streaming-Plattform, die ein innovatives Sporterlebnis bietet. Sportworld bündelt alle verfügbaren Sportinhalte an einem Ort, sodass Sportfans kein wichtiges Spiel oder Turnier verpassen. Dabei bietet Sportworld sowohl umfangreiche Free-, als auch Pay-Angebote, um alle Sport-Zielgruppen anzusprechen. Mit dem "Global Sports Guide (GSG)" aggregiert Sportworld über 2.800 Sportkanäle und stellt durch eine Partnerschaft mit Stats Perform umfassende Opta-Daten und Statistiken zu über 3.600 Sportwettbewerben bereit. Als neutrale Sport-Aggregations- und Serviceplattform ermöglicht es Sportworld zudem, Rechteinhabern oder Lizenznehmern ein Schaufenster im eigenen Look & Feel zu geben und mit der globalen Reichweite der Sportworld mehr als 2 Milliarden Sportfans auf der ganzen Welt zu adressieren. Die Sportworld App ist aktuell verfügbar auf allen Samsung Smart TVs in 191 Ländern und als mobile App auf iOS und Android Smartphones.

Über Stats Perform:

Stats Perform ist der Marktführer im Bereich Sporttechnologie und bietet die vertrauenswürdigsten Sportdaten sowie die neuesten Fortschritte in der Anwendung von KI und maschinellem Lernen, um bessere Vorhersagen für Teams, Sportwettenanbieter und ein ansprechenderes Übertragungs-, Medien- und Fanerlebnis zu liefern. Das Unternehmen sammelt die detailliertesten Sportdaten, um neue Erlebnisse im Sportbereich zu ermöglichen. Mit Hilfe der umfangreichsten Sportdatenbank verbessert Stats Perform den Sportwettbewerb und das Entertainment durch maschinelles Lernen und Computer Vision, um fortschrittliche Vorhersagen und Analysen zu erstellen - sei es für digitale und Broadcast-Medien mit differenzierter Berichterstattung, Technologieunternehmen mit zuverlässigen und schnellen Daten zur Unterstützung ihrer Innovationen, Sportwettenanbieter mit Live-Wetten, Integritätsdiensten für Rechteinhaber oder Teams mit erstklassiger KI-Analyse-Software.

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Zurawski

Head of Product Management

B1 SmartTV GmbH

E-Mail: Stephan.Zurawski @ b1smarttv.com

Web: https://news.sportworld.tv