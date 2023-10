Ausverkauftes Abschiedskonzert von „Amarcord Wien“ am 25.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Nach 23 erfolgreichen Jahren verabschiedet sich das Ensemble „Amarcord Wien“ von der Bühne mit einem Abschiedskonzert im ORF RadioKulturhaus am Mittwoch, den 25. Oktober (19.30 Uhr). Das ausverkaufte Konzert kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

23 Jahre lang haben Sebastian Gürtler (Violine), Michael Williams (Violoncello), Gerhard Muthspiel (Kontrabass) und Tommaso Huber (Akkordeon) gemeinsam als Ensemble „Amarcord Wien“ die nationalen und internationalen Bühnen bespielt. Nun findet der gemeinsame Weg einen Abschluss – mit einem Abschiedskonzert am Mittwoch, den 25. Oktober (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Im Jahr 2000 gegründet, gehört „Amarcord Wien“ zu jenen Ensembles, deren Neugierde und Pioniergeist neue Wege im nationalen und internationalen Konzertleben erschloss. In über 20 Jahren Konzerttätigkeit hat „Amarcord Wien“ ein vielschichtiges Repertoire entwickelt, welches von packender ethnischer Musik über intime Vokalmusik bis hin zu den großen Werken der Orchesterliteratur reicht. Dabei ist den vier Musikern die Schaffung einer Marke gelungen, die ein Publikum in der ganzen Welt begeistert und ihresgleichen sucht. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

