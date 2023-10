Schon 9 Millionen Mal verkauft: Weltweiter Sensations-Erfolg für österreichisches Start-Up sway mit Libido- und Vitamin-Gummies

Noch vor dem Markenstart in Österreich: 9 Millionen Mal verkauften sich die Nutrition-Gummies des Start-Ups „sway“ bereits von Asien bis nach Amerika und Afrika.

Wien/Klosterneuburg/Graz (OTS) - Von diesem Erfolg sind die drei jungen Gründer von „sway“ selbst überrascht. Denn eigentlich hätten die innovativen Nahrungsergänzungs-Gummies am heimischen Markt erst im späten Herbst dieses Jahres offiziell vorgestellt werden sollen. Nun geht alles schneller. Denn Auftritte bei internationalen Lebensmittel-Messen von Mailand über Dubai bis nach New York, Kanada und Senegal sorgten für einen unerwarteten Hype der 14 unterschiedlichen Sorten ihrer „sway Nutrition-Gummies“ von „Endless Libido“ für mehr Lust am Sex bis zu „Peaceful Melatonin“ für einen erholsamen Schlaf. „ Quasi über Nacht wurden wir von den Bestellungen aus aller Welt überrollt. Mehr als 150.000 Dosen wurden bislang verkauft. Das sind mehr als 9 Millionen Gummies“, erklären die „sway“-Gründer Benjamin Matzinger (22 Jahre), Christopher Braeuer (22), beide aus Klosterneuburg, sowie der Grazer Lukas Grossauer (21). Nun launcht das junge Unternehmer-Trio seine Nutrition-Gummies erstmals auch in Österreich über ihre Website www.swaynutrition.com – und zwar in den Produktserien Health, Beauty, Relax sowie Energy und Kids.

Das Besondere an den Nahrungsergänzungs-Gummies von sway: Sie sind vegan, zuckerfrei und ohne künstliche Inhaltsstoffe. Für die Rezepturen wird mit anerkannten Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich zusammengearbeitet sowie aus der traditionellen chinesischen Medizin. Einzigartig ist dabei auch das Sortiment aus 14 unterschiedlichen Produkten mit Besonderheiten wie „Monthly SOS PMS“ mit Rotklee-, Salbei- und Ashwagandha-Extrakten gegen Beschwerden bei der Menstruation, „Instant Energy“ mit Taurin und Koffein für einen Energiekick für die Arbeit bis zum Sport, „Hairlovers“ für strahlendes Haar oder „Essential Multivitamin“ für den täglichen Schub an Immunität und Vitalität.

Gemeinsam mit seinen zwei Kollegen Christopher Braeuer und Lukas Grossauer sowie einem Team aus Lebensmitteltechniker:innen, Ärzt:innen und Gesundheitsexpert:innen entwickelte Benjamin Matzinger die ersten Nutrition-Gummies nach seinen Vorstellungen höchster Qualität und Wirkung. „ Die Aufnahme der Nährstoffe über die Mundschleimhaut ist die effektivste Art dem Körper Vitamine zuzuführen. Dies nutzen wir für unsere Gummies, die mit tollem Geschmack perfekt für den Alltag geeignet sind.“

Studien mit hunderten Teilnehmer:innen bescheinigen den sway-Gummies hohe Wirkung in den jeweiligen Bereichen. Wie zum Beispiel bei einem der Bestseller von sway, den „Endless Libido“-Gummies zur Steigerung der Lust an Sex: Extrakte aus Blüten und Blättern der Damiana-Pflanze kommen hier als natürliches Aphrodisiakum zum Einsatz, dazu sorgt Ashwagandha-Wurzelextrakt für innere Entspannung. Die „Endless Libido“-Gummies schmecken nach Kirsche und sind in Herzform erhältlich. Ähnlich durchdacht sind sämtliche weitere Nutrition-Gummies aus dem sway Sortiment. Die „Peaceful Melatonin“-Edition etwa wird mit natürlichem Minze-Aroma produziert, damit man sie für einen erholsamen Schlaf auch geschmacklich perfekt nach dem Zähneputzen kauen kann.

Erhältlich sind die Gummies u.a. über den Onlineshop der Website www.swaynutrition.com. Das Sortiment von aktuell 14 Produkten soll erweitert werden. Matzinger: „Leider wird der Markt aber von vielen billigen Massenprodukten mit zweitklassigen Inhaltsstoffen überschwemmt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher leiden unter der fragwürdigen Qualität. Unsere Mission ist es, dass wir alles, das es rund um die Nahrungsergänzung von Tabletten, Pillen oder Pulvern gibt, stark verbessern und in Qualität, Wirkung, Einnahme und Geschmack optimieren.“

Das Sortiment von sway umfasst aktuell diese 14 innovativen Produkte: Endless Libido (ewige Begierde), Essential Multivitamin (vielseitige Vitaminmischung), Hairlovers für Männer (Bart und Haar) sowie für Frauen (gesundes Haar), Organic Immunity (wahres Naturwunder), Organic Vitamin C (das Alleskönner-Vitamin), Powerful Vitamin B12 (energiereich durch den Tag). Shining Vitamin D (für gesunder Knochen), Monthly SOS PMS (Wohlbefinden während der Menstruation), Natural Beauty (Haare, Haut und Nägel), Ultimate Anti-Stress (in der Ruhe liegt die Kraft), Peaceful Melatonin (erholsamer Schlaf), Instant Energy (Fokus und Leistung) sowie Janosch Multivitamin Gummies für Kinder.

Sämtliche Produkte sind zuckerfrei, ohne künstliche Zusatzstoffe und vegan. Einzige Ausnahme ist „Natural Beauty“, welches das nicht vegane Eiweiß Kollagen beinhaltet. Auch hier achtet man bei sway aber auf Details: Zusammengearbeitet wird mit einem Lieferanten, der von PETA, der weltweit größten Tierschutzorganisation, offiziell zertifiziert ist. Matzinger: „Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden auf absolut allen Ebenen die beste Qualität gewährleisten. Genau das zeichnet uns bei sway aus.“

www.swaynutrition.com

