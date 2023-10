Bezirksmuseum 8: „Literarisch-musikalischer Abend“

Wien (OTS) - Die Kultur-Reihe „Literatursalon im Palais“ geht weiter: Am Mittwoch, 18. Oktober, findet im Festsaal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ein unterhaltsamer „Literarisch-musikalischer Abend“ statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Marlen-Christine Kühnel hat ein buntes Programm mit dem Motto „Im Zauber der Liebe“ gestaltet. Das Publikum wird um Spenden gebeten (Empfehlung: wenigstens 15 Euro). Auskünfte und Anmeldungen per E-Mail: literatursalon-im-palais@gmx.net.

Organisatorin Marlen-Christine Kühnel begrüßt die Zuhörer*innen und führt durch die stimmungsvolle Veranstaltung, an der Catherine Oborny, Kurt Hexmann, Stefanie H. Martin, Eva Mark-Mühlher, Christina Sidek und Johannes Bamberger mitwirken. Das Thema „Liebe“ steht im Mittelpunkt der Rezitationen und Gesänge mit Klavierbegleitung. Weitere Informationen sind im Internet nachlesbar: www.marlenchristine.com.

Anfragen wegen dem Bezirksmuseum Josefstadt (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, wechselnde Dokumentationen, Kultur-Termine, etc.) beantwortet die auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Zuschriften an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

