EY Entrepreneur Of The Year 2023: Österreichs Top-Unternehmer:innen in Wiener Hofburg ausgezeichnet

Ewald-Marco Münzer von Münzer Bioindustrie gewinnt in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Greentech“ und vertritt Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award 2024

Marie und Edwin Kleiber von AMEX Healthcare entscheiden die Kategorie „Handel & Dienstleistungen“ für sich

Moriz Piffl-Percevic, Julia Krenmayr, Manuel Gruber und Hannah Lux von Vollpension sind „Social Entrepreneur“ des Jahres

Markus Handler von HANDLER setzt sich in der Kategorie „Innovation“ als Sieger durch

Kilian Kaminski und Peter Windischhofer, das Founderteam von refurbed, Österreichs Scale-up des Jahres 2023, in der Kategorie „Start-ups“ ausgezeichnet

Am 13. Oktober vergab die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zum 18. Mal den EY Entrepreneur Of The YearTM Award in Österreich. Der EY Entrepreneur Of The YearTM gehört zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmer:innen. Seit über 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure für besondere Leistungen aus. Zu den Beurteilungskriterien der Fachjury zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeitendenführung und gesellschaftliche Verantwortung.

„Innovation ist für Unternehmen seit jeher ein wesentlicher Treiber für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Kreative Geschäftsmodelle zu entwerfen macht heutzutage ausgezeichnete Unternehmer:innen aus, denn gerade Zeiten wie diese verlangen nach unternehmerischer Exzellenz. Sie schaffen regelrechte Meisterwerke der Unternehmenskunst. Aus diesem Grund haben wir den Entrepreneur Of The Year 2023 unter das Motto ‚The Art of Entrepreneurship‘ gestellt und holen Unternehmenskünstler:innen vor den Vorhang“, so Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich.

Der hochkarätige Unternehmerpreis wurde heuer von der Fachjury in vier Kategorien vergeben: „Innovation“, „Nachhaltigkeit & Greentech“, „Handel & Dienstleistungen" und „Social Entrepreneur“. Darüber hinaus wurde das Gründerteam von refurbed, Sieger beim EY Scale-up Award 2023, in der Kategorie „Start-ups“ ausgezeichnet.

