Zeit für die Familie: Filialen von Lidl Österreich bleiben am 8. Dezember geschlossen

Salzburg (OTS) - Mehr Familienzeit: Als Zeichen der Wertschätzung bleiben auch in diesem Jahr an Österreichs stärkstem „Shopping-Feiertag“, dem 8. Dezember, die heimischen Lidl-Filialen geschlossen.

„Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich großartige Arbeit – ganz egal ob in den über 250 Filialen, unseren drei Logistikzentrum oder den zentralen Bereichen. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung schenken wir daher heuer wieder mehr Zeit für Familie und Freunde. Daher bleiben auch dieses Jahr am 8. Dezember unsere Filialen in Österreich geschlossen“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

