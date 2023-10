85.000 ehrenamtliche Stunden für die Erneuerung der Dörfer und Städte im Vorjahr

LH-Stv. Pernkopf: Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung leistet wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Lebensräume

St. Pölten (OTS) - Rund 150 Mitglieder trafen sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung des Vereins der NÖ Dorf- und Stadterneuerung in Zöbing am Heiligenstein. Hervorgehoben wurde dabei einmal mehr die besondere Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in den Dörfern und Gemeinden. Als Ehrengast fand sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ein.

Insgesamt entwickeln 664 Mitgliedervereine in ganz Niederösterreich ihre Gemeinden weiter. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sprach den engagierten Funktionärinnen und Funktionären seinen Dank aus und sagte: „Gemeinsam erneuern wir unsere Dörfer und Städte. Sie sind es, die unser Niederösterreich so lebens- und liebenswert machen. Niemand kennt die Bedürfnisse für eine erfolgreiche Weiterentwicklung eines Dorfes, einer Gemeinde oder einer Region besser als die Menschen, die dort leben.“

Die Zahlen, Daten und Fakten belegen den Gestaltungswillen. Maria Forstner, Obfrau des Vereins der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, präsentierte eine beeindruckende Jahresbilanz: „Mehr als 85.000 Stunden, das sind umgerechnet mehr als 3.500 Tage oder fast zehn Jahre, haben unsere Tausenden Freiwilligen alleine im Jahr 2022 geleistet. Sie haben damit Verantwortung für ihren unmittelbaren Lebensraum übernommen. Nur so entstehen lebenswerte Gemeinden für alle Generationen.“

Die Dorf- und Stadterneuerung wurde 1985 unter dem damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll als „Signal gegen die Landflucht“ initiiert und ist mittlerweile eine der größten Bürgerinnen- und Bürgerbewegung des Landes. Die Jahreshauptversammlung bildete zudem den feierlichen Rahmen für die Ehrung von 13 Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionären, die von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Obfrau Maria Forstner für ihren mehr als 15-jährigen Einsatz an der Spitze eines Dorferneuerungsvereines mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurden.

