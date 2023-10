Kindergarten in Groß Gerungs feierlich eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Jede weitere Einrichtung und Gruppe ist eine Investition in unsere Kinder und in die Zukunft des Landes Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am vergangenen Freitag den neuen NÖ Landeskindergarten im Ortsteil Etzen. „Der neue 2-gruppige Kindergarten bietet den Kindern moderne Lern- und Spielwelten und gleichzeitig den Pädagoginnen eine funktionelle Arbeitsumgebung“, so Teschl-Hofmeister. Das Land Niederösterreich unterstützte den Neubau mit einer Zinsförderung in Höhe von 375.736 Euro.

Durch die Hangsituation wurde der Kindergarten zweigeschossig ausgeführt. Über eine zentrale Treppe gelangt man in das Untergeschoß, in dem sich ein kleiner Vorraum, ein weiteres barrierefreies WC sowie der zentrale Technikraum befinden und das gleichzeitig einen Zugang in den Gartenbereich bietet. Unter den Gruppenräumen befinden sich zwei gedeckte Spielbereiche. Über einen Treppenlift kann auch die untere Garten-Spielebene barrierefrei und problemlos erreicht werden.

Aufgrund der anhaltend hohen und auch zukünftig zu erwartenden Kinderzahlen, speziell im Ortsteil Etzen, entschied sich die Stadtgemeinde Groß Gerungs im Ortsteil Etzen für eine bauliche Neuerrichtung eines NÖ Landeskindergartens auf einer Liegenschaft in der Nähe des bestehenden Schulgebäudes. Im alten Kindergarten betreibt der Verein NÖ Kinderbetreuung nun eine eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung. Neben dem neuen Kindergarten bestehen in der Stadtgemeinde Groß Gerungs noch zwei jeweils dreigruppige NÖ Landeskindergärten im Zentrum von Groß Gerungs.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

