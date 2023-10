Samariterbund-Sozialmärkte engagieren sich gegen Periodenarmut

Sozialmärkte rufen zu Spenden von Hygieneartikel wie Binden, Tampons und Cups auf. Auch Gutscheine für „Rote Box“ erhältlich

Wien (OTS) - Hygieneartikel wie Binden, Tampons und Cups sind Waren, die selten in den Sozialmärkten zu finden sind. Menstruationsartikel haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum und werden daher so gut wie nie von Konzernen oder Supermärkten als Spenden an die Sozialmärkte abgegeben.

Doch gerade diese Hygieneartikel sind teuer – Frauen müssen im Laufe ihres Lebens dafür tausende Euro ausgeben. Gerade Menschen, die an der Armutsgrenze leben, sind von diesen Ausgaben besonders belastet.

Die Sozialmärkte des Samariterbund Wiens rufen daher zu Spenden von Binden, Tampons und Cups auf. „Menstruationsartikel können ganz einfach in den Sozialmärkten des Samariterbundes abgegeben werden. Wir geben sie an unsere Kundinnen weiter, die armutsbetroffen sind“, sagt Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens.

Zwei Drittel der Sozialmarkt-Kund:innen sind Alleinerzieherinnen und kinderreiche Familien. Periodenarmut bedeutet für sie oft auch eine schlechtere hygienische Versorgung.

Wie kann man helfen?

Die gespendeten Menstruationsartikel können direkt in einer der fünf Filialen der Samariterbund-Sozialmärkte, Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, abgegeben werden. Bei größeren Spendenmengen stellt der Samariterbund gerne das Samariterwagerl zur Verfügung, das in Vereinslokalen, Behörden oder Firmen aufgestellt werden kann.

Gegen Periodenarmut hat aktuell auch die Stadt Wien die Initiative „Rote Box“ gestartet. Deren Gutscheine für bestimmte Hygieneartikel können ebenfalls in den Sozialmärkten abgeholt und in den Wiener BIPA-Filialen eingelöst werden.

Infos zum Samariterwagerl unter sozialmarkt @ samariterwien.at.

Abgabestelle für Spenden:

Sozialmarkt Pillergasse, Pillergasse 20, 1150 Wien

Sozialmarkt Böckhgasse, Böckhgasse 2-4, 1120 Wien

Sozialmarkt Gellertgasse, Gellertgasse 42-48, 1100 Wien

Sozialmarkt Frömmlgasse, Frömmlgasse 31, 1210 Wien

Sozialmarkt Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, 1220 Wien

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Sozialmarkt

