Einladung zur Podiumsdiskussion "Klimawandelanpassung in Gemeinden - geht da (noch) was?"

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 17 Uhr an der Universität für Bodenkultur Wien und im Livestream.

Wien (OTS) - Gemeinden spielen eine zentrale Rolle, um die Anpassung an den Klimawandel „zu leben“, denn auf lokaler Ebene treffen die unmittelbaren Auswirkungen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten zusammen. Das Ausmaß, in dem österreichische Gemeinden in der Klimawandelanpassung aktiv werden, ist jedoch sehr unterschiedlich. Warum sind einige Gemeinden klimaaktiv und andere nicht? Wo sehen Gemeinden ihre Zuständigkeit und ihren Handlungsspielraum? Welche Kapazitäten und Kompetenzen brauchen sie? Wie können Bund und Länder Gemeinden unterstützen? Was kann die Wissenschaft dazu beitragen? Und welche Akteur*innen auf lokaler Ebene sind neben der Gemeindepolitik noch gefragt?

Anlässlich brisanter Fragen wie diesen lädt der Energiecluster der Universität für Bodenkultur Wien zur

Podiumsdiskussion

Klimawandelanpassung in Gemeinden - geht da (noch) was?

Zeit: Dienstag, 17. Oktober 2023, 17Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur Wien

Ilse-Walentin-Haus, Erdgeschoß SE29

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im BOKU-Livestream auf https://youtube.com/live/BibdUZrUwqE



Impulsvorträge mit anschließender Podiumsdiskussion

Birgit Hollaus

Institut für Recht und Governance, WU Wien



Gernot Wörther

Programmmanager, Klima- und Energiefonds



Andreas Hammer

Bürgermeister Gemeinde Berg



Verena Radinger-Peer

Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, BOKU



Karoline Mitterer

KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung



Johannes Pressl

Präsident Niederösterreichischer Gemeindebund





Anmeldung erbeten unter energiecluster @ boku.ac.at

Kontakt / Rückfragen:

BOKU-Energiecluster

Universität für Bodenkultur Wien

Tel.: +43 (1) 47654 85500

E-Mail: energiecluster@boku.ac.at

An der Universität für Bodenkultur Wien gibt es eine Vielzahl von Instituten und Arbeitsgruppen, die mittlerweile alle Aspekte der Energiewende abdecken und die Energieforschung vorantreiben. Der BOKU-Energiecluster ist eine BOKU-weite Plattform, die zur internen Vernetzung und zur nationalen und internationalen Sichtbarmachung der BOKU-Energieforschung beiträgt. Durch Veranstaltungen und Weiterbildungen soll in der Forschung generiertes Wissen schneller in Praxis und Gesellschaft ankommen. Wenn Sie Fragen zur Energieforschung haben, leiten wir Sie als zentrale Anlaufstelle gerne an die jeweiligen BOKU-Arbeitsgruppen weiter.

Weitere Informationen: www.boku.ac.at/boku-energiecluster

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Astrid Kleber-Klinger

Universität für Bodenkultur Wien

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Email: astrid.kleber @ boku.ac.at

Tel.: 0664 8858 6533