Neue globale Mobilitätsmarke: Aus ALD Automotive | LeasePlan wird Ayvens

Wien (OTS) - Mit der Übernahme von LeasePlan durch ALD Automotive ist einer der weltweit größten Mobilitätsdienstleister entstanden. Die gemeinsame Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, die Mobilität von morgen neu zu denken und besser zu gestalten. Dies manifestiert sich in der neuen Marke, die einerseits die einzigartige Position des Unternehmens definiert und andererseits die Unterscheidungsmerkmale zu anderen Anbietern und den damit verbundenen Kundennutzen hervorhebt. Das neue Markenversprechen „Make life flow better“ drückt den Anspruch des Unternehmens aus, das Leben durch einfache, intelligente und nachhaltige Mobilität zu verbessern.

Die Ayvens Gruppe will der weltweit führende Anbieter nachhaltiger Mobilität werden. Mit der weltweit größten, markenübergreifenden Elektrofahrzeugflotte und einer Gesamtflotte von 3,4 Millionen verwalteten Fahrzeugen will das Unternehmen den Weg zur CO2-Neutralität und die digitale Transformation der Branche anführen.

Ein neuer Name und ein neues Logo

Ayvens ist ein einprägsamer und leicht zu merkender Name, der den Weg des Fortschritts zum Ausdruck bringt. Der Name wird von einem Logo begleitet, das den Zusammenschluss der beiden Unternehmen und die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel symbolisiert. Visuell wird dies durch ein stabiles Fundament und eine nach oben fließende Form ausgedrückt, die für Fortschritt und Dynamik steht.

Eine neue grafische Identität

Die grafische Identität vermittelt Energie durch eine freundliche, moderne Schrift und kräftige, einzigartige Farben, die von der Natur inspiriert sind und sich vom Markt abheben. Die fröhliche und dynamische Bildsprache fängt die Essenz der Mobilität ein, indem sie schöne Momente aus dem Alltag zeigt.

Ein neuer Slogan

Der Slogan „Better with every move“ fasst das Ziel des Unternehmens zusammen, durch kontinuierlichen Fortschritt „bessere“, sprich einfachere, intelligentere und nachhaltigere Mobilität für Kunden und die Umwelt zu schaffen.

Entwickelt wurde die neue Marke von der internationalen Designagentur Dragon Rouge. Ziel ist es,

ALD Automotive | LeasePlan über die Leasingbranche hinaus als Marktführer für eine bessere Mobilität zu positionieren.

Auf Konzernebene wird die neue Marke noch in diesem Jahr eingeführt. In den 44 Ländern, in denen ALD Automotive | LeasePlan vertreten ist, wird die Marke im Laufe des kommenden Jahres sukzessive für alle Kundensegmente und in allen Kanälen ausgerollt. Die Umstellung in Österreich erfolgt im Sommer 2024.

Tim Albertsen, CEO von Ayvens, ehemals ALD Automotive | LeasePlan dazu: „Als wichtiger Player im Mobilitätssektor werden wir unsere Stärke nutzen, um die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Dank unserer Größe, Reichweite, Servicekompetenz und Innovationskraft sind wir in der Lage, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität im großen Stil voranzutreiben. Die neue Markenidentität schafft nicht nur eine gemeinsame Identität für unsere 15.700 MitarbeiterInnen weltweit, sondern spiegelt auch wider, wie wir uns verändern, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und wird uns dabei helfen, unsere Bekanntheit am Markt weiter zu steigern.“

Entdecken Sie unsere neue Website www.ayvens.com

Über uns

ALD Automotive | LeasePlan ist ein weltweit führender Anbieter für nachhaltige Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Abonnementdienste und Multimobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen. Die breite Präsenz in 44 Ländern nutzt ALD Automotive | LeasePlan, um den Weg zur CO2-Neutralität zu ebnen, die digitale Transformation der Branche durch Innovationen und technologiegestützte Services voranzutreiben und den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität in großem Maßstab zu ermöglichen.

ALD Automotive | LeasePlan verwaltet mit weltweit 15.700 MitarbeiterInnen eine Gesamtflotte von 3,4 Millionen Fahrzeugen (Stand Juni 2023).





