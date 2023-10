Erfolgreiche Konferenz EuroCHRIE an der FHWien der WKW

Über 220 Delegierte von 133 Tourismus-Ausbildungsstätten aus 35 Ländern tagten in Wien. Highlights waren die Top-Speaker, das große Rahmenprogramm und die Awardverleihung im Rathaus.

Wien (OTS) - Vom 3. bis 6. Oktober war die FHWien der WKW Schauplatz der EuroCHRIE 2023, der Konferenz der Hotellerie- und Tourismus-Ausbildungsstätten aus Europa, dem Mittelmeerraum und Afrika. Das Motto lautete „Changing Realities. New Opportunities“. Das Team des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der Wiener Fachhochschule für Management und Kommunikation hatte die Tagung als ÖkoEvent geplant und für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt, das reibungslos ablief.



Norbert Kettner und Petra Stolba hielten Vorträge

Einer der Top-Speaker auf der EuroCHRIE 2023 war Norbert Kettner, der Geschäftsführer von WienTourismus. Er stellte die Visitor-Economy-Strategie für Wien vor. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung bis 2021 und seit 2022 Kabinettschefin des 1. Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, sprach über den European Green Deal und seine Auswirkungen auf den Tourismus. In einer Podiumsdiskussion diskutierten BranchenvertreterInnen mit dem Publikum über New Work Realities und Herausforderungen im HR-Management.

Neben zahlreichen Workshops, Vorträgen und Paper-Präsentationen kam auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. Besonders geschätzt wurde von den TeilnehmerInnen der Dialog zwischen VertreterInner der Tourismus-Ausbildungsstätten, der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Austausch von Wissen, Ideen und Best Practices

Florian Aubke, Studienbereichsleiter für Tourism & Hospitality Management an der FHWien der WKW, freut sich über den Erfolg der EuroCHRIE 2023: „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz dieser Veranstaltung. Besonders gefreut hat uns das wertschätzende Feedback zur Austragung der Konferenz als ÖkoEvent! Die Versammlung bot eine ideale Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Best Practices im Bereich Hotel- und Tourismusausbildung. Die Vielfalt der Vorträge, Workshops und Diskussionen hat gezeigt, wie dynamisch und innovativ unsere Branche ist und mit wie viel Kreativität sie auf Herausforderungen reagiert.“

EuroCHRIE erstmals als ÖkoEvent

Die als ÖkoEvent durchgeführte Veranstaltung punktete mit einem besonders nachhaltigen Programm und Ablauf. So wurden Wege zu den Social Events (z. B. im Wiener Prater) mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, regionale und saisonale Speisen angeboten und Informationen zum Konferenzprogramm papierlos via App bereitgestellt.

Awardverleihung und Gala im Wiener Rathaus

Höhepunkt der EuroCHRIE 2023 war die Gala mit Awardverleihung am Freitagabend im Wiener Rathaus. Insgesamt wurden sechs verschiedene Auszeichnungen vergeben. Das Besondere: Statt den GewinnerInnen Statuen zu überreichen, wurde für alle 220 Delegierten je ein Baum gepflanzt!

Nicht nur Papers und Posters wurden ausgezeichnet, auch eine österreichische Organisation konnte sich über einen Preis freuen: Das Austrian Convention Bureau (ACB) erhielt den Regional Industry Award für seinen herausragenden Einsatz für den heimischen Tourismus. ACB-Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch nahm den Preis sichtlich erfreut entgegen: „Gemeinsam mit den ACB-Mitgliedern und dem Vorstand setzen wir uns seit Jahren für einen aktiven Austausch und eine starke Verbindung zwischen Ausbildung und Praxis ein. Dieser Preis stellt eine wichtige Wertschätzung für unsere Arbeit im Verband zur Stärkung des Branchennachwuchses dar. Mit der FHWien der WKW besteht bereits seit 2010 eine enge und sehr erfolgreiche Kooperation, die einen essenziellen Baustein in dieser Arbeit darstellt.“

Staffelübergabe an Doha 2024

Den Abschluss bildete die Veranstaltungs-Übergabe an Qatar. Im kommenden Jahr treffen sich in der Hauptstadt Doha VertreterInnen der größten internationalen Vereinigung von Hotel- und Tourismusausbildnern bei einer Konferenz zum Thema „Hospitality and Tourism in a New Era: Building Bridges and Overcoming Challenges“.

Website der EuroCHRIE 2023

Fotos zur Pressemitteilung:

Norbert Kettner, Geschäftsführer von WienTourismus, stellte bei der EuroCHRIE 2023 an der FHWien der WKW die Visitor-Economy-Strategie der Stadt Wien vor.

Bildrechte: FHWien der WKW | Anca Emanuela Teaca

Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung bis 2021 und seit 2022 Kabinettschefin des 1. Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, sprach bei der EuroCHRIE 2023 über den European Green Deal und seine Auswirkungen auf den Tourismus.

Bildrechte: FHWien der WKW | Anca Emanuela Teaca

ACB-Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch (Mitte) mit Florian Aubke und Daniela Wagner von der FHWien der WKW bei der Gala im Wiener Rathaus.

Bildrechte: FHWien der WKW | Anca Emanuela Teaca

Über 220 Delegierte von 133 Tourismus-Ausbildungsstätten aus 35 Ländern trafen sich zur EuroCHRIE 2023 an der FHWien der WKW.

Bildrechte: FHWien der WKW | Anca Emanuela Teaca

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.800 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Rund 900 Personen absolvieren an ihr ein Weiterbildungsprogramm. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon rund 14.400 AbsolventInnen hervorgebracht.

