VP-Taborsky ad Messerattacke Venediger-Au-Park: Dringender Handlungsbedarf für ein sicheres Wien

Zunehmende Aggressivität und Gewaltattacken – SPÖ und neos schauen weiter weg

Wien (OTS) - kam es in einem Park in der Leopoldstadt gestern Abend zu einem Angriff unter afghanischen Jugendlichen. „Wir sehen in vielen Bereichen der Stadt eine zunehmende Aggressivität – die Wienerinnen und Wiener fühlen sich in Teilen Wiens nicht mehr sicher“, so Gemeinderat Hannes Taborsky, Sicherheitssprecher der Wiener

„Die Wiener Polizei leistet einen großen Dienst für die Wiener Bevölkerung. Wir sehen aber, wie die Wiener SPÖ seit Jahren konsequent bei steigenden Fallzahlen wegschaut. Die Polizei kann die Symptome fehlender Maßnahmen seitens der Stadtregierung lediglich mildern und als ‚Feuerlöscher‘ agieren“, so Taborsky und weiter:

„Auch die Anträge der Wiener SPÖ zum Bundesparteitag bzgl. Staatsbürgerschaft zeigen erneut, dass die Probleme in Wien weder ernstgenommen, noch überhaupt verstanden werden. SPÖ und neos müssen endlich aufhören bei den echten Problemen in Wien wegzusehen“, so Taborsky abschließend.

