ORF-Programmänderungen auf Grund der aktuellen Situation in Israel

Wien (OTS) - Auf Grund der aktuellen Entwicklungen in Israel ändert der ORF sein TV-Programm wie folgt:

Heute, am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, sendet der ORF in ORF2 um 13.00 Uhr eine verlängerte Ausgabe der „ZiB“ sowie um 15.35 Uhr eine „ZiB“-Spezial. Die „ZiB“ um 17.00 Uhr wird ebenfalls verlängert, „Aktuell nach 5“ beginnt um 17.30 Uhr.

Kommende Woche sind weitere „ZiB“-Spezial-Ausgaben am 16. Oktober 2023 um 11.00 Uhr, am 17. Oktober 2023 um 11.10 Uhr und am 18. Oktober 2023 um 9.55 Uhr geplant.

In ORFIII steht heute, am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, ab 20.15 Uhr eine Ausgabe von „ORFIII Aktuell"-Spezial auf dem Programm, gefolgt von der Dokumentation „Gaza - die eiserne Faust der Hamas“ ab 21.00 Uhr.

