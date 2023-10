VP-Hungerländer ad antisemitischer, radikal islamischer Literatur in Wiener Buchhaltung

Handeln gegen extremistische Ideologien und Frauenunterdrückung im politischen Islam in Wien

Wien (OTS) - Die jüngsten medialen Enthüllungen über eine Wiener Buchhandlung, die radikal islamische, antisemitische und zutiefst frauenfeindliche Bücher vertreibt und eine Verbindung zum Islamischen Zentrum Wien aufweist, sind äußerst besorgniserregend. Die darin enthaltenen Ansichten stehen im Widerspruch zu unseren westlichen Werten und Normen und sie dürfen nicht ignoriert werden. „Wir weisen bereits seit Langem auf die Problematik des politischen Islam in Wien hin. Leider wird dieser wichtige Appell von der rot-pinken Stadtregierung immer noch nicht ernst genommen. Wir müssen endlich aufwachen und Maßnahmen ergreifen, um den politischen Islam in Wien entgegenzuwirken“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei und weiter: „Dabei geht es nicht nur um extremistische Ideologien, sondern auch um die Unterdrückung von Frauen, die Einschränkung von Freiheiten, Antisemitismus und die Missachtung unserer demokratischen Werte.“

Die Wiener Volkspartei fordert daher die Einrichtung einer Beobachtungsstelle in Wien, ähnlich der auf Bundesebene, um die Aktivitäten des politischen Islams zu überwachen. Zudem sollte der politische Islam in den Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor aufgenommen werden, um ein umfassendes Bild der Lage zu erhalten. „Der Bund hat bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, darunter Gesetzesverschärfungen und Auslandsfinanzierungsprüfungen von Moscheen. Wien darf hier nicht zurückbleiben. Es ist an der Zeit, dass die Stadtregierung handelt und konsequent gegen muslimischen Antisemitismus, religiös begründeter Unterdrückung von Frauen und Abwertung Andersgläubiger vorgeht. Es ist unsere Pflicht, unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft vor extremistischen Einflüssen zu schützen. Der politische Islam darf sich nicht weiter in Wien ausbreiten“, so Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at