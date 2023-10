Bundesheer im Brandeinsatz am Dachstein

Bundesheer leitet Löscheinsatz im Dachsteingebiet

Wien (OTS) - Ramsau/Dachstein. Das seit gestern lodernde Feuer im Raum Silberkarhütte wird nun vom Österreichischen Bundesheer vom Boden und aus der Luft bekämpft. Insgesamt sind ca. 30 Soldaten sowie insgesamt 8 Hubschrauber des Bundesheeres und des Innenministeriums im Einsatz. Die Koordinierung des Luft- und Bodeneinsatzes erfolgt dabei durch das Bundesheer.

Zum Einsatz kommen neben den Löschkräften der Feuerwehr und des Bundesheeres auch sogenannte luftverlastbare "Bumby-Buckets", mit denen bis zu 1000 Liter Löschwasser mit Hubschraubern bis über die Brandstelle verbracht und dort abgelassen werden können. "Damit beweist das Bundesheer zum wiederholten Male seine Einsatzbereitschaft in der Luft und am Boden, wenn ausreichende Mittel zur Verfügug stehen.", so Bundesministerin Tanner und ergänzt weiter: "Mit Zulauf der neuen AW169 werden wir diesen Fähigkeitsbereich noch weiter ausbauen können! Wir sehen auch in diesem Bereich die Notwendigkeit und Richtigkeit der erfolgten Neuanschaffungen, um das Bundesheer tauglich für die Herausforderungen der Zukunft zu machen."

Der Einsatz des Bundesheeeres erfolgt auf über 1200 Metern Seehöhe und soll den mittlerweile auf über 2 Hektar ausgeweiteten Brand im Dachsteingebiet bekämpfen.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer