FPÖ – Nepp: Neos sind nur ein billiges Anhängsel der Ludwig-SPÖ

Wiederkehr hat in allen Zuständigkeitsbereichen völlig versagt

Wien (OTS) - „Als peinliche Lachnummer“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die heutige Landesversammlung der Neos Wien. „Die pinke Truppe mit Christoph Wiederkehr an der Spitze ist im Sozialismus aufgegangen und nur ein billiges Anhängsel der Ludwig-SPÖ. Wiederkehr hat gerade in seinen Zuständigkeitsbereichen Bildung, Integration und Transparenz völlig versagt. Wir haben verheerende Zustände in den Wiener Schulen, im Integrationsbereich herrscht völliges Chaos und die Vorgänge im Bereich der Stadt Wien sind so intransparent wie nie zuvor. Stattdessen beschäftigt sich Wiederkehr mit gesellschaftlichen Randthemen, die niemanden interessieren und gibt dafür auch noch horrendes Steuergeld aus. Auch mit der Beschäftigung des ehemaligen Neos-Chefs Matthias Strolz als Bildungsberater haben die Neos gezeigt, wie schnell sie von der SPÖ gelernt haben, ihre eigenen Parteifreunde mit hochdotierten Posten zu versorgen. Bei dieser Nullleistung wäre es kein Wunder, wenn die Neos in Wien bei der nächsten Wahl aus dem Landtag fliegen“, so Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at