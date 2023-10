NEOS starten #sagtsonstkeiner-Mitmach-Challenge

Hoyos: „Wir freuen uns auf viele Vorschläge, wie wir Österreich gemeinsam voranbringen können. Die besten Ideen tragen wir ins Parlament.“

Wien (OTS) - Anlässlich „10 Jahre NEOS im Parlament“ hat der NEOS Parlamentsklub gestern mit einem Policy-Slam-Event in der Wiener Urania die Mitmach-Challenge #sagtsonstkeiner gestartet. „Seit 10 Jahren kämpfen NEOS im Nationalrat gegen Korruption und für Transparenz, für die beste Bildung, für eine echte finanzielle Entlastung und für ein starkes Europa“, sagt NEOS-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter Douglas Hoyos. „Damals wie heute stellen wir die Menschen in den Mittelpunkt, die gemeinsam mit uns dieses Land mitgestalten und voranbringen wollen. Anlässlich unseres Jubiläums laden wir jede und jeden ein, sich für ein Neues Österreich zu engagieren und den Mut zu haben, das zu sagen, was sonst keiner sagt.“

Unter https://parlament.neos.eu/sagtsonstkeiner-challenge können ab sofort Beiträge, Videos, Gedichte, Songs etc. gepostet werden. Hoyos: „Die Bürgerinnen und Bürger Österreichs haben viele Ideen und Vorschläge, wie wir unser Land besser machen und wieder an die Spitze bringen können. Als Bürger:innen-Bewegung geben wir allen den Raum und die Zeit, gehört und gesehen zu werden. Die besten Ideen tragen wir ins Parlament.“

Die Einladung zum Mitmachen wird auch im Mittelpunkt der NEOS-Aktivitäten am Tag der offenen Tür im Parlament am Nationalfeiertag stehen. In den sozialen Netzwerken erinnert der pinke Nationalratsklub nach dem Motto „Sagt sonst keiner“ aktuell an die legendärsten Wortmeldungen aus 10 Jahren Arbeit im Hohen Haus. Darunter unter anderem Beate Meinl-Reisingers „G'scheite Kinder statt g'stopfte Politiker“ und Matthias Strolz' Wutausbruch „Frau Minister, was ist mit Ihnen?“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0676/4194951

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger:innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)