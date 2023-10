VP-Mahrer: Das Management der Wien Energie ist nun endgültig rücktrittsreif

Die Herzlosigkeit der Wien Energie muss ein Ende haben – das haben sich die Kundinnen und Kunden verdient!

Wien (OTS) - Dass sich laut Krone das Wien Energie Management trotz Empfehlung von Stadtrat Hanke gegen Preisnachlässe für die Kundinnen und Kunden ausspricht, sorgt bei der Wiener Volkspartei für Kopfschütteln.

„Wir begrüßen die klare Haltung des Stadtrates. Jedoch ist es für uns völlig unverständlich, dass das Management der Wien Energie den offensichtlichen Auftrag der Stadtregierung einfach ignoriert. Stattdessen wird den Kundinnen und Kunden mit Gefühllosigkeit und sozialer Kälte begegnet“, zeigt sich Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer schockiert von den Aussagen des Wien Energie Chefs Michael Strebl.

Mahrer: Das Management der Wien Energie ist endgültig rücktrittsreif!

„Das Verhalten des Wien Energie Managements fügt sich nahtlos in eine Kette des Versagens ein. Begonnen beim unzureichenden Risikomanagement bis hin zum lückenhaften Berichtswesen an die politischen Verantwortlichen rund um den SPÖ-Finanzskandal der Wien Energie und der Herzlosigkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden. Das Wien Energie Management hat auf allen Ebenen versagt und ist jetzt ein für alle Mal rücktrittsreif“, so Mahrer abschließend.

