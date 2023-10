Neues Nah & Frisch-Geschäftslokal in Reinsberg eröffnet

LH Mikl-Leitner: Ein Paradebeispiel dafür, was alles im gemeinsamen Miteinander gelingen kann

St. Pölten (OTS) - In der Gemeinde Reinsberg (Bezirk Scheibbs) eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Freitagnachmittag das neue Nah & Frisch-Geschäftslokal. Rund 450.000 Euro wurden in das Gebäude mit kleiner überdachten Terrasse investiert, das sich über 160 Quadratmeter erstreckt und direkt vor dem Kindergarten errichtet wurde. 350.000 Euro davon entfallen auf die Gemeinde, 100.000 Euro kommen über die NAFES-Förderung des Landes. Die Gemeinde hat für den Bau ein Darlehen aufgenommen, das über die künftigen Mieteinnahmen rückfinanziert werden soll.

„Die Neueröffnung von ‚Nah & Frisch – Unser G’schäft‘ ist ein Paradebeispiel dafür, was alles im gemeinsamen Miteinander gelingen kann“, sagte Mikl-Leitner, die auch betonte: „Es ist ein traumhaft schönes Geschäft geworden, wozu man nur herzlich gratulieren kann.“ Ein derartiges Projekt müsse natürlich auch von der Bevölkerung mitgetragen werden, führte sie weiter aus und erinnerte an die 3.000 ehrenamtlichen Stunden der rund 70 verschiedenen Helfer, die an diesem Geschäft mitgebaut haben. Zwischenwände wurden von Freiwilligen errichtet, Räume ausgemalt und die Einrichtung von einem pensionierten Tischler eingebaut. Viele Köchinnen haben die Arbeiter während des Bauprojektes verpflegt.

Dieser Ort liege in einer touristischen Region und „die Menschen brauchen die Möglichkeit, hier einkaufen zu können“, führte die Landeshauptfrau aus. „Reinsberg ist eine ganz besondere Gemeinde und ein Schmuckkasterl“, betonte sie weiters und führte Burgruine, Dorfplatz, sanierte Kirche, Freizeitzentrum, Kindergarten, Volksschule und Musikheim an.

Kommerzialrat Christoph Kastner hob hervor: „Der Verein ‚Unser G'schäft in Reinsberg“ arbeitet seit 2012 mit der Kastner-Gruppe zusammen, die Mitglieder sind im Ort beliebt und wissen, wie es funktioniert.“

Vereinsobmann Christoph Wolmersdorfer meinte: „Die Kundinnen und Kunden können sich hier ein topmodernes Geschäft mit Innovationscharakter erwarten. Zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten mit Personalbesetzung wird der Einkauf auch in einem Selbstbedienungsformat möglich sein. Es können dann die Öffnungszeiten auf 84 Stunden pro Woche ausgeweitet werden.“

Bürgermeister Franz Faschingleitner sagte: „Wir in Reinsberg haben klare Ziele und klare Visionen.“ Dieses Geschäft sichere die Nahversorgung und das Schöne sei, dass „viele Lebensmittel nur wenige Kilometer vom Geschäftslokal entfernt auch produziert werden und keine Reise um die halbe Welt hinter sich haben.“

Der Verein „Unser G'schäft in Reinsberg“ wurde 2012 mit einem hohen Engagement der gesamten Gemeindebürger ins Leben gerufen. Seither versorgt das G'schäft die Reinsberger Bevölkerung mit ca. 3.500 Produkten des täglichen Bedarfs. Das alte Geschäftslokal war letztlich zu klein und daher wurde ein neues barrierefreies Gebäude errichtet. Das Geschäft wird durch die Firma Kastner beliefert.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse