Josef Taucher (SPÖ): Neuer Wiener Verhaltenskodex - Kodex für Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderät*innen vor Fertigstellung

Wien (OTS/SPW-K) - Die Abgeordneten des Wiener Landtags und Gemeinderats unterliegen zahlreichen Vorschriften und Regelungen, die eine integre, seriöse und unabhängige Ausübung ihrer Funktion sicherstellen sollen. Um das Thema Compliance für Wiener Mandatar*innen des Landtags und Gemeinderats noch stärker zu verankern, haben SPÖ und NEOS bereits im Herbst 2022 den ersten Compliance Officer im Wiener Landtag eingesetzt.



„Mit der Bestellung des damaligen Landtagsdirektors Dr. Günther Smutny hat die Stadt Wien bereits den ersten Compliance Officer eingesetzt, der mit der Ausarbeitung konkreter Verhaltensstandards betraut wurde. Auf Smutny, der seit Juni 2023 die Präsidialabteilung des Wiener Bürgermeisters leitet, folgte Mag. Wolfgang Fink. Der neue Landtagsdirektor und Compliance Officer Wolfgang Fink unterstützt in dieser Funktion mit der Erarbeitung eines Vorschlags gemeinsamer Verhaltensstandards für die Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat“, sagt Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus. „Die Einrichtung eines Compliance Officers ist ein Transparenz-Meilenstein, den SPÖ und NEOS im vergangenen Jahr gemeinsam gesetzt haben.“



SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher abschließend: „Der Verhaltenskodex, an dem in den letzten Monaten mit Hochdruck gearbeitet wurde, steht nun kurz vor der Fertigstellung. Wir freuen uns auf den nun folgenden gemeinsamen Abstimmungsprozess mit den anderen Landtagsklubs.“

