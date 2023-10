Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag warten 2 Millionen Euro

Solojoker aus Tirol holt sich 360.000 Euro

Wien (OTS) - Österreichische Lotterien/Ziehung vom Freitag, 13. Oktober 2023

Am Freitag, der 13. (Oktober), der noch dazu ein Lotto Bonus-Ziehungstag war, gab es im Sechserrang keinen Gewinn und damit wartet ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Mehr als 1,3 Millionen haben sich schon angesammelt, mit den kommenden Einsätzen werden die „sechs Richtigen“ im Solofall rund 2 Millionen schwer sein.

Sängerin, Schauspielerin und Dancing Stars Gewinnerin Missy May war gestern Gastmoderatorin der Ziehung, bei der Bonus-Gewinn in der Höhe von 300.000 Euro an die Quittungsnummer 66386 45658 und damit nach Vorarlberg ging.

Ein Fünfer mit Zusatzzahl geht nach Niederösterreich, dem Normalschein fehlte lediglich die Zahl 16 zum Sechser. Der zweite im Bunde, ein Normalschein aus Kärnten hatte leider nicht die Zahl 18 auf seinem gewinnbringenden Tipp. Die beiden haben eines gemeinsam:

sie gewinnen jeweils rund 48.000 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls keinen Sechser gab es bei LottoPlus. Die Gewinnsumme wurde auf die 48 Gewinner:innen eines Fünfers aufgeteilt, die jeweils mehr als 5.800 Euro erhielten. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker

Den Joker Jackpot knackte ein EuroMillionen Normalschein, der in Tirol gespielt wurde. Er ist nun mehr als 360.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Oktober 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.345.054,62 – 2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 47.782,60 65 Fünfer zu je EUR 1.524,60 191 Vierer+ZZ zu je EUR 166,70 3.359 Vierer zu je EUR 55,30 4.646 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 56.118 Dreier zu je EUR 5,70 173.221 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 2 7 16 18 34 45 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Oktober 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 48 Fünfer zu je EUR 5.759,60 2.211 Vierer zu je EUR 21,10 35.185 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 16 22 28 37 42

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Oktober 2023

1 Joker EUR 361.387,60 7 mal EUR 10.000,00 81 mal EUR 1.000,00 797 mal EUR 100,00 8.314 mal EUR 10,00 82.941 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 6 8 7 6 0

