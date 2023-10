Wirtschaftsbund: Stellungnahme zum Die Presse-Artikel „Grüne: ÖVP will reichen Unternehmen Geld nachwerfen“

Wien (OTS) - Im „Die Presse“ Artikel behauptet Grünen Budgetsprecher Jakob Schwarz: „Die ÖVP will mit dem Energiekostenzuschuss 2 den reichen Unternehmen Geld nachwerfen.“ Eine Aussage, die seitens des Wirtschaftsbundes auf völliges Unverständnis stößt und entschieden zurückgewiesen wird. Der EKZ 2 ist eine mehr als dringende Maßnahme, um die nach wie vor hohen Energiekosten abzufedern. Bereits der Energiekostenzuschuss 1 wurde hauptsächlich von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in Anspruch genommen. Aus den Zahlen des Austria Wirtschaftsservice (AWS) ist zu entnehmen, dass von den insgesamt 11.239 Anträgen 96 Prozent von KMU stammten. Auch die Zusagen entfielen ebenfalls nahezu ausschließlich auf kleinste (42 Prozent), kleine (40 Prozent) und mittlere Unternehmen (13 Prozent).

WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger sieht in der Aussage von Budgetsprecher Schwarz eine völlige Entgleisung: Es wird Zeit, dass die Grünen ihre Regierungsverantwortung wieder wahrnehmen und zu ihrem Wort stehen. Wir haben bereits beim Energiekostenzuschuss 1 gesehen, dass die Hilfen hauptsächlich von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben in Anspruch genommen wurden, dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Zu behaupten Unternehmer bereichern sich an den Energiehilfen ist zynisch und schlichtweg falsch. Unternehmer-Bashing ist bei den Grünen nichts Neues, Ungerechtigkeit jedoch schon.“



