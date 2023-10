Request Finance erreicht den 400-Millionen-Dollar-Meilenstein bei Krypto-Zahlungen und stellt den ultimativen Leitfaden für Krypto-Finanzverwaltung vor

Singapur (ots/PRNewswire) - Request Finance, die führende App für Krypto-Zahlungen für Unternehmen, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Seit dem Start im Jahr 2021 wurden über 400 Millionen US-Dollar an Krypto-Rechnungen, Gehaltsabrechnungen und Ausgaben verarbeitet.

Es hat mehr als 2.000 Web3-Teams wie The Sandbox, NEAR und The Graph dabei geholfen, Unternehmenszahlungen, Finanzberichte und die Einhaltung der Vorschriften für Unternehmen, die Krypto verwenden, zu automatisieren und zu vereinfachen.

Nach dem überwältigenden Erfolg des letztjährigen ultimativen Web3 CFO-Leitfadens, der über tausend Mal heruntergeladen wurde, freut sich Request Finance, die zweite Ausgabe dieser unschätzbaren Ressource anzukündigen.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Leitfadens auf der Verwaltung von Krypto-Schatzpapieren, was in der aktuellen Baisse besonders wichtig ist.

Komplexität der Krypto-Finanzverwaltung

Im traditionellen Finanzwesen ist die Finanzverwaltung ein wohlverstandenes Konzept, aber seine Anwendung im dezentralen Finanzsektor (DeFi) bleibt eine komplexe Herausforderung.

Dieser Leitfaden dient als zentrale Anlaufstelle für Organisationen — seien es DAOs, Stiftungen oder dApp-Entwickler — um die Feinheiten der Krypto-Finanzverwaltung effektiv zu navigieren.

Christophe Lassuyt, CEO und Mitbegründer von Request Finance, fügt hinzu: „Um den Inflationsdruck zu bekämpfen, zeigen wir Möglichkeiten in zunehmend beliebten Anlageklassen wie liquide Einsätze, strukturierte Produkte und tokenisierte 'reale' Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen und private Kredite auf".

„Ultimativer Leitfaden für die Krypto-Finanzverwaltung" veröffentlicht

Der Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit fast 700 Web3-Finanz- und Betriebsleitern aus dem Web3 CFO Club erstellt und bietet praktische Rahmenbedingungen, die für Teams jeder Größe und jedes finanziellen Wissensstands anwendbar sind. Er umfasst:

Liquiditätsmanagement - Budgetierung und Prognosen, Kryptozahlungen

Finanzierungsmanagement - Mittelbeschaffung, Handel, Hedging und Portfoliomanagement

Risikomanagement - Identifizierung von Risiken, denen Krypto-Schatzpapiere ausgesetzt sind, und Strategien zu deren Abschwächung

Krypto-Finanzverwaltungssysteme - Vorteile und Funktionen

Greg Mocnik, Finanzmanager bei der dYdX-Stiftung, sagte: „Es hat mir Spaß gemacht, den neuen Web3 CFO-Leitfaden zu lesen. Ein gut durchdachtes, umfassendes Werk und eine Lektüre für jeden Finanzfachmann, die Theorie und Praxis auf einem Niveau und in einer Sprache zusammenbringt, die leicht zu verstehen ist."

Der Leitfaden ist vollgepackt mit umsetzbaren Tools, Fallstudien und Rahmenwerken, die für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt wurden. Er enthält praktische Ressourcen, die Gründern, Betriebs- und Finanzleitern oder allen, die für FinOps verantwortlich sind, dabei helfen, ihre Krypto-Schatzpapiere inmitten des Bärenmarktes zu verwalten.

Erhalten Sie ein kostenloses Exemplar Ihres Leitfadens zur Krypto-Finanzverwaltung Hier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246389/Crypto_Treasury_Management.jpg

Rückfragen & Kontakt:

felicia.tan @ request.finance