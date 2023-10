Caritas nach Treffen mit Kanzler Nehammer: Austausch mit NGOs als Startschuss für einen Unterausschuss zur Armutsbekämpfung nützen

Wien (OTS) - Nach dem heutigen Austausch von Bundeskanzler Nehammer mit NGOs betonen die teilnehmenden Armutsexpertinnen und Einrichtungsleiterinnen der Caritas: "Gemeinsam mit anderen NGOs und Sozialpartnern konnten wir die Lebensrealitäten von Menschen in Not umfassend darlegen und haben Maßnahmen benannt, die für ein selbstbestimmtes Leben ohne Armut dringlich wären. Dieser Bildabgleich war wichtig“.

Die Caritas betont die Dringlichkeit weiterer Schritte: „Realität ist: Unser Sozialsystem wirkt, aber unser Sozialsystem hat Risse bekommen – es schützt nicht mehr zuverlässig vor Armut. Das sehen wir in unserer täglichen Arbeit in ganz Österreich. Dabei sind wir überzeugt: Jeder Mensch, der in Österreich in Armut lebt, ist einer zu viel. Der heutige Austausch kann daher nur der Startschuss sein für ein gemeinsames Arbeiten im Kampf gegen Armut in Österreich. Im Regierungsübereinkommen ist die Einrichtung eines Unterausschusses zur Armutsbekämpfung festgehalten, wir appellieren an die Politik, hier rasch ins Tun zu kommen und gemeinsam daran zu arbeiten, unser Sozialsystem wieder armutsfest zu machen.“

Die Maßnahmen für ein armutsfestes Sozialnetz liegen am Tisch:

1. Eine Reform der Sozialhilfe, um diese wirklich wieder zum letzten Auffangnetz für alle Menschen in Österreich zu machen.

2. Eine substantielle Anhebung der Ausgleichszulage, dieses Mindeststandards unseres Sozialsystems, um z.B. Mindestpensionist*innen schnell und zielgerichtet zu helfen.

3. Maßnahmen gegen Kinderarmut, um Kindern jedenfalls die Chance auf eine gute Zukunft zu wahren.

Die Caritas abschließend: „Nur wenn die Politik Menschen in akuter Not auch die Rahmenbedingungen und Mittel zur Verfügung stellt, die es dringlich braucht, können Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt geführt werden.“





