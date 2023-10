FPÖ – Schnedlitz: „Nehammer ließ heute die wichtigste Frage für die Österreicher offen: Nämlich wann er endlich zurücktritt!“

Der „schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten“ hielt „Nabelschau der eiskalten Abgehobenheit“ und verhöhnte die eigene Bevölkerung weiter

Wien (OTS) - „Die für die Österreicher brennendste Frage hat ÖVP-Kanzler Nehammer heute bei seiner Nabelschau der eiskalten Abgehobenheit offengelassen: Nämlich wann er endlich zurücktritt und den Weg für Neuwahlen freimacht“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die ÖVP-Veranstaltung „Frag den Kanzler“.

Mit seinem heutigen Auftritt habe Nehammer nämlich nach seinem „Skandalvideo voll Menschenverachtung gegenüber der eigenen Bevölkerung“ noch ein „Schäufelchen Empathielosigkeit“ draufgelegt: „Der schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten gefällt sich sichtlich in seiner selbst gewählten Rolle des abgehobenen Systempolitikers, der mit seiner fatalen Politik Menschen in die Armut gestürzt hat und sie dann auch noch demütigt. Eine derartige Herzlosigkeit ist nurmehr abstoßend. Was Österreich daher braucht, ist ein ehest baldiger Neuwahltag, bei dem die Menschen die Talfahrt, auf die Nehammer mit seiner schwarz-grünen Chaosregierung unsere Heimat geschickt hat, beenden und mit einem klaren Votum für eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl sorgen können! Denn nur so kann eine Zukunft in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand durch eine freiheitliche Politik an der Seite der Bürger statt am Schoß selbsternannter Eliten sichergestellt werden!“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at