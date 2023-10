14. GAME CITY im Rathaus von Vizebürgermeister Wiederkehr eröffnet

Nach drei Jahren Pause: Fokus auf Gesundheit und Cosplay-Parade

Wien (OTS) - "Einfach spielen“ ist das Motto der Game City im Rathaus im Jahr 2023. Drei Jahre lang musste die große Videospiel-Messe im Wiener Rathaus aussetzen – vor allem aufgrund der Pandemie. Jetzt ist der Moment der guten Nachricht gekommen.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr eröffnete Freitagnachmittag die kostenlose Veranstaltung mit großer Freude: „Das Rathaus verwandelt sich in diesen drei Tagen in ein Fitness-Center für die Seele. Denn Spaß haben und sich amüsieren, gemeinsam Neues entdecken und lachen - das tut dem Immunsystem gut. Außerdem gibt es erstmals einen Gesundheits-Bereich. Dort können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Profis Tipps holen, wie sie beim Video-Spielen auf ihre Gesundheit achten können. Denn die beste High-Score ist noch immer ein gesundes Leben.“



Von 13. bis 15. Oktober 2023 stellen über 100 Aussteller*innen auf 15.000 Quadratmeter die neuesten Video-Spiele aus und die Besucher*innen dürfen sie ausgiebig testen. Über 300 Mitarbeiter*innen bieten den Besucher*innen ein vielseitiges Programm: Es gibt Gewinnspiele, Talentbewerbe und Infostände. Am Rathausplatz können sich die Spiele-Fans bei unterschiedlichen Food-Trucks stärken und auf einer Skater-Welle mit Hilfe von Trainer*innen Skateboard fahren. Im Arkadenhof gibt es ein Lasertag- und ein Tanzspiel, sowie Liegestühle zur Erholung.

Sich mit Österreichs Top-E-Sport-Athleten messen

In der Volkshalle kann man sich mit den besten E-Sportlern des Landes in einer Fußball-Simulation messen. Außerdem werden heimische Spielentwickler vorgestellt und gesucht, genauso wie ältere Computer ausgestellt. Im Wappensaal befindet sich die Gamer Health Area und Beratungszone: Dort wird eine multimediale Gesundheitsplattform vorgestellt und mit Personal-Trainer*innen lernt man etwa Übungen mit einem sogenannten Parallel Ball. Dort informieren auch Beratungsstellen zum Thema Suchtprävention und wie viel zum Beispiel die Screen-Zeit betragen sollte und wie man auf einen gesunden Gaming-Zugang als Elternteil achtet.

„Einfach Spielen ist bei der Game City für alle Altersgruppen möglich. Auch Familien und Kinder ab vier Jahren können in der Kinderzone im ersten Stock ausgewählte Games und analoge Spiele ausprobieren, für Jugendliche steht eine breite Palette an Games zur Verfügung“, ergänzt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA, der die Game City gemeinsam mit der Stadt Wien veranstaltet.

Die Cosplay-Parade marschiert von Museumsquartier bis Rathaus

Ein Highlight der diesjährigen Game City ist die Cosplay-Parade. Rund 70 verkleidete Cosplayer*innen wandern am Samstag ab 14 Uhr vom Museumsquartier über den Ring bis zum Rathaus der Game-City. Cosplayer (Costume/Play= Kostüme/spielen) versuchen mit Kostüm und/oder Make-Up wie ihre Held*innen in Videospielen oder Filmen auszusehen. Bei Schlechtwetter findet die Parade am Sonntag, den 15. Oktober um 14 Uhr statt.

Jennifer ist die erste Bürgermeisterin der Game City

Erstmals wurde auch eine Cospayerin als Bürgermeisterin der Game City gekürt. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr überreichte der Cosplayerin Jennifer dafür feierlich eine Schärpe, bevor die Gamer*innen ihren Spiele-Palast betreten konnten. Noch vor Veröffentlichung können die Besucher*innen in der Game-City das 2D-Abentuer von „Super Mario Bros. Wonder“ testen oder auf andere bekannte Gamer*innen treffen. Im Rathaus findet zu selben Zeit auch die internationale Fachtagung Future and Reality of Gaming – FROG“ statt, die akademische Diskurse, Vorträge und Workshops rund um Gaming anbietet.

Die GAME CITY auf einen Blick

Datum: 13. bis 15. Oktober 2023

13. bis 15. Oktober 2023 Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr Ort: Rathaus Wien, 1010 Wien, Eingang über den Rathausplatz

Rathaus Wien, 1010 Wien, Eingang über den Rathausplatz Teilnahme: Der Eintritt zur GAME CITY ist kostenfrei, Ausweis mitnehmen



