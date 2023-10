„Nehammer Live – Schicksalswahl 2024“ am Montag LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 4, PULS 24 und Joyn

Vorverlegung aufgrund aktueller Ereignisse – es moderieren Corinna Milborn & Florian Danner live & vor Publikum im Prater – danach „Pro und Contra Spezial“ m. Stocker, Kucher, Linsinger

Wien (OTS) - Ein Jahr vor der geplanten Nationalratswahl im Herbst 2024 bittet PULS 24 die Parteivorsitzenden ins Gasthaus, um über ihre Pläne für Österreich zu diskutieren. Am Montag, den 16. Oktober, um 20:15 Uhr statt 21:00 Uhr ist ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer zu Gast – LIVE auf PULS 4, PULS 24 und Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse nimmt Nehammer bereits zur Primetime um 20:15 Uhr in der „Luftburg – Kolarik im Prater“ Platz, um mit PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn über den Krieg in Israel und die Auswirkungen auf Österreich zu sprechen, bevor er sich den Fragen von Wählerinnen und Wählern am Stammtisch stellt. Café Puls-Moderator Florian Danner sitzt erneut an der Seite der Fragesteller:innen am Stammtisch. Diese setzen sich wieder aus Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammen und richten ihre Probleme und Anliegen an den Bundeskanzler.



„Pro und Contra Spezial“ um 22:15 Uhr mit Stocker, Kucher, Linsinger



Der ganze Abend steht im Zeichen des „Bürgerforum Live“: Nach dem Bürgerforum geht es um 22:15 Uhr bei einem „Pro und Contra Spezial“ auf Joyn, PULS 4 und PULS 24 weiter. Statt einer ausschließlich journalistischen Analyse wird bei „Pro und Contra Spezial“ auch mit politischen Vertreter:innen diskutiert: PULS 24-Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt im Prater ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und Profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger.

PULS 24-Doku am Montag, 23:05 Uhr: Kann Nehammer Kanzler?



Anlässlich von „Bürgerforum Live“ ist PULS 24 in fünf Dokumentationen mit zahlreichen Expertinnen und Experten auch der Frage nachgegangen, wie sich Österreich nach der nächsten Wahl unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl oder einem Bundeskanzler Andreas Babler in den nächsten fünf Jahren verändern würde. Diesmal wird eine mögliche weitere Kanzlerschaft von ÖVP-Chef Karl Nehammer ausgiebig beleuchtet ebenso am Montag, 16. Oktober, um 23:05 Uhr exklusiv auf PULS 24 und auf dem SuperStreamer Joyn.

Übersicht:

Montag, 16. Oktober auf PULS 4, PULS 24 und Joyn:

20:15 Uhr: Nehammer Live – Schicksalswahl 2024. Moderation: Florian Danner und Corinna Milborn

22:15 Uhr: Pro und Contra Spezial – Konnte Nehammer überzeugen? Mit Christian Stocker, Philip Kucher und Eva Linsinger. Moderation: Gundula Geiginger

Exklusiv auf PULS 24 & Joyn:

23:05 Uhr: Der Kanzler-Check: Kann Nehammer Kanzler?





Dienstag, 17. Oktober auf PULS 4 und Joyn

22:20 Uhr: Pro und Contra: Krieg in Israel – Was sind die Auswirkungen auf Österreich?

