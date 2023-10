Junge Industrie: Rechnungshof-Bericht zum Pensionssystem klares Signal zu Reformbedarf

Nachhaltigkeit zwar Schlagwort in der Umweltpolitik, aber Fremdwort in der Sozialpolitik.

Wien (OTS) - „Viel ist dem vernichtenden Bericht des Rechnungshofes nicht hinzuzufügen“, erklärt Julia Aichhorn, Bundesvorsitzende der Jungen Industrie. „Es wird bestätigt, wovor Expertinnen und Experten schon seit Jahren warnen: unser Pensionssystem ist nachhaltig nicht tragbar und treibt uns in den Staatsbankrott“.

„Anstatt sich diesem enormen Problem anzunehmen, geben wir weiter ein Viertel des Staatsbudgets für Pensionen aus und erhöhen sie sogar noch um weitere 9,7 Prozent“, so Aichhorn weiter. „Scheinbar haben die Politikerinnen und Politiker zu viel Angst davor, ihre Stammwählerschaft zu verärgern.“

„Ausbaden sollen es dann die jungen Menschen“, warnt Aichhorn. „Ob wir einmal eine Pension bekommen oder nicht, ist der Regierung scheinbar egal. Nachhaltigkeit gibt es hierzulande scheinbar nur in der Umweltpolitik.“

Dass der Vorsitz der Alterssicherungskommission seit Anfang 2022 nicht besetzt ist, zeugt vom massiven Desinteresse der Politik am Thema, so Aichhorn. „Das ist ein Armutszeugnis, mehr kann man dazu nichts sagen. Wir melden uns gerne freiwillig für den Posten, sonst interessiert Generationengerechtigkeit in diesem Land ja offensichtlich niemanden“.

Der Rechnungshof bestätigt: Wir haben Handlungsbedarf beim Pensionsantrittsalter. „Sowohl beim effektiven als auch beim gesetzlichen brauchen wir sofort Anhebungen. Aufgrund der massiv gestiegenen Lebenserwartung bei Frauen und Männern wird es Anreize benötigen, damit die Menschen länger im Beruf bleiben“, erklärt Aichhorn. „Zudem müssen wir Frühpensionsschlupflöcher sofort schließen.“

„Unabhängig von zukünftigen politischen Zusammensetzungen, wird sich die Regierung dem Thema annehmen müssen. Und das erwarten wir Jungen auch.“, so Aichhorn abschließend.

