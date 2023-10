Israel im Krieg: PULS 24 Sondersendungen am gesamten Wochenende

Newsroom Spezial heute um 19:55 Uhr auf PULS 24, PULS 4 & Joyn mit Militärexperte Gerald Karner, Nahost- und Israel-Experte Alexander Gruber und Palästinenser-Vertreter Salah Abdel-Shafi

Wien (OTS) - Nach dem Angriff der Hamas-Terroristen in Israel berichtet PULS 24 auch an diesem Wochenende in ausführlichen Sondersendungen über die aktuellen Entwicklungen, vor allem über die Auswirkungen der erwartenden israelischen Bodenoffensive in Gaza.

Heute, 13. Oktober, um 19:55 Uhr begrüßt News Anchor Thomas Mohr auf PULS 24, PULS 4 und Joyn den Militärexperten Gerald Karner LIVE im Studio und spricht mit ihm im Rahmen eines „PULS 24 Newsroom Spezial“ über das militärische Vorgehen und die aktuelle Lage in Israel und Gaza. Der Nahost- und Israel-Experte Alexander Gruber ordnet die politische Situation und die internationalen Auswirkungen ein, vor allem aber auch den offen zur Schau gestellten Antisemitismus. Zudem ist Salah Abdel-Shafi, Vertreter der Palästinenser in Österreich, zu Gast.

Am Samstag, 14. Oktober, berichtet PULS 24 ab 12 Uhr in einer ausführlichen Sondersendung über die aktuellen Entwicklungen und fasst die sich überschlagenden Geschehnisse der Woche zusammen. PULS 24 berichtet zudem am Samstag LIVE ab 15 Uhr von der Pro-Palästina-Demo am Columbusplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. Auch am Sonntag widmet sich PULS 24 ab 12:00 Uhr in einer Sondersendung den aktuellen Entwicklungen.

Israel im Krieg: PULS 24 Sondersendungen von 13. bis 15. Oktober auf PULS 24, PULS 4 & Joyn. Alle Entwicklungen laufend online unter puls24.at und in der PULS 24-App.

