Grüne Wien/Huemer: Spitalsumfrage der Ärtzekammer besorgniserregend – jetzt muss rasch gehandelt werden

Wien (OTS) - Als besorgniserregend bezeichnet die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, die Ergebnisse der heute von der Wiener Ärztekammer präsentierten Spitalsumfrage. Die Ergebnisse dieser Befragung bestätigen leider die Kritikpunkte, welche die Wiener Grünen seit Jahren aufzeigen. Die strukturellen Probleme in den Wiener Spitälern verschlechtern sich offenbar immer weiter. Mehr als 80 Prozent der befragten Ärzt:innen meinen, dass der Qualitätsverlust in der medizinischen Versorgung der Patient:innen und auch in der Ausbildung dramatisch sei, und dass Gesundheitsstadtrat Hacker die Gefährdungsanzeigen nicht ernst genug nehme.

Barbara Huemer zeigt sich erschüttert: "Die Umfragedaten zeigen eine besorgniserregende Abwärtsspirale in der medizinischen Versorgung auf. Es ist offenbar in den letzten Jahren nichts Nachhaltiges passiert, um die Situation zu entschärfen. Es muss jetzt sofort ein Maßnahmenpaket her, welches in der Lage ist, die Situation merklich zu verbessern. Das fängt bei flexiblen Arbeitszeitmodellen und Ausbau der Teilzeit an und muss bis zur Gewährleistung von arbeitsplatznaher Kinderbetreuung reichen".

Eine große Mehrheit der befragten Ärzt:innen gab ferner an, wegen der hohen Arbeitsbelastung regelmäßig über einen Jobwechsel nachzudenken. "Es geht hier um nicht weniger als um die Versorgungssicherheit der Wiener:innen. Diese Umfrage muss als Auftrag zu raschem Handeln aufgefasst werden“, appelliert Huemer an Gesundheitsstadtrat Hacker.

