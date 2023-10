Wirtschaftsbund: Arbeiterkammer widerspricht sich selbst

Egger: Wer eine Arbeitszeitverkürzung als Antwort auf den eklatanten Arbeitskräftemangel fordert, hat den Bezug zur Realität verloren

Wien (OTS) - „Die Arbeiterkammer hat sich in der heutigen Pressekonferenz selbst entlarvt. Sich öffentlich hinzustellen und als Lösung für den Arbeitskräftemangel eine Arbeitszeitreduzierung auf 30 Stunden zu fordern, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten und ein erneutes Täuschungsmanöver, um populistische SPÖ-Forderungen zu verbreiten. Schon jetzt fehlen Ärzte, Polizisten und Lehrer. Eine Arbeitszeitverkürzung führt nur zu einer Verschlechterung der Situation“, fasst WB-Generalsekretär Abg.z. Nr. Kurt Egger die heute Pressekonferenz zusammen.

Der WB-Stellenmonitor verzeichnete im September 216.173 offene Stellen. In den nächsten Jahren geht die besonders geburtenstarke Generation der Babyboomer in Pension und weniger geburtenstarke Jahrgänge können die offenen Stellen kaum nachbesetzen. „Es wird mit weniger arbeiten nicht gehen. Im Gegenteil. Es braucht mehr und bessere Anreize, um sowohl das Potenzial im Inland zu heben als auch den Fachkräftezuzug aus dem Ausland zu vereinfachen. Die Bundesregierung hat hier in den letzten Wochen bereits deutliche Verbesserungen angekündigt. Mit 4,5 Mrd. Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung und der Anhebung der steuerfreien Überstunden sind wichtige Schritte unternommen worden, um Mehrarbeit attraktiver zu gestalten, insbesondere Frauen echte Wahlfreiheit zu bieten und Vollzeitarbeit mit Betreuungspflichten zu erleichtern“, so Egger weiter.

Falsche Hoffnungen helfen nicht

„Ich appelliere an die Vernunft der Sozialpartner und hoffe, dass die Arbeiterkammer angesichts der Zahlen erkennt, dass es vernünftige Lösungen braucht. Populistische Forderungen nachzurufen, wird künftig weder Arbeitgebern noch Arbeitnehmern helfen“, so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Matthias Pfeiler, BA

Pressesprecher

+43 1 505 47 96

m.pfeiler @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at