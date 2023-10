Roboter und intelligente Geräte als Lösungsbringer für die Landwirtschaft

Sieger bei der RWA Robotics & Smart Implements Challenge 2023: AVL Motion und Ullmanna

Als Innovationsführer im Agrarbereich ist es unser Ziel, praxistaugliche Lösungen nach Österreich zu bringen und diese so rasch wie möglich für den direkten Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb vorzubereiten. Das ist uns mit der diesjährigen Robotik-Challenge mehr als gelungen Christoph Metzker (Vorstandsdirektor der RWA) 1/3

Das war geballte Innovationskraft. Heuer wurden viele marktfertige Produkte eingereicht, vom autonom fahrenden Roboter zur Unkrautbekämpfung bis hin zu Spezialanwendungen – sogenannten Perfect Use Cases - mit multiplen Einsatzmöglichkeiten Georg Sladek, AIL-Geschäftsführer 2/3

Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung Versorgungssicherheit, Arbeitskräftemangel und Klimawandel auf einen Nenner zu bringen. Die vorgestellten Projekte bieten dafür dringend notwendige Lösungsansätze Norbert Totschnig, Bundesminister für Landwirtschaft 3/3

Korneuburg (OTS) - Die RWA Raiffeisen Ware Austria und ihre Tochterunternehmen Agro Innovation Lab (AIL) und Lagerhaus Technik Center (LTC) suchten im Rahmen der „Robotics & Smart Implements Challenge“ weltweit nach den neuesten technischen Lösungen für landwirtschaftliche Problemfelder. Nun wurden aus insgesamt 45 Einreichungen 14 live präsentiert. Die zwei Siegerprojekte stammen von den Firmen Ullmanna aus Tschechien und AVL Motion aus den Niederlanden.

„ Als Innovationsführer im Agrarbereich ist es unser Ziel, praxistaugliche Lösungen nach Österreich zu bringen und diese so rasch wie möglich für den direkten Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb vorzubereiten. Das ist uns mit der diesjährigen Robotik-Challenge mehr als gelungen “, schildert Christoph Metzker (Vorstandsdirektor der RWA).

Die 14 Finalisten aus neun Ländern präsentierten an zwei Tagen ihre Ideen und Lösungsansätze. „ Das war geballte Innovationskraft. Heuer wurden viele marktfertige Produkte eingereicht, vom autonom fahrenden Roboter zur Unkrautbekämpfung bis hin zu Spezialanwendungen – sogenannten Perfect Use Cases - mit multiplen Einsatzmöglichkeiten “, fasst Georg Sladek, Mastermind der Robotics und Smart Implements Challenge und AIL-Geschäftsführer, den Wettbewerb zusammen.



Norbert Totschnig, Bundesminister für Landwirtschaft, empfing die Teilnehmer:innen der Challenge persönlich im Ministerium und zeigte sich von der Initiative und den Ergebnissen begeistert. „ Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung Versorgungssicherheit, Arbeitskräftemangel und Klimawandel auf einen Nenner zu bringen. Die vorgestellten Projekte bieten dafür dringend notwendige Lösungsansätze .“



Zu den Gewinnern:

Die Firma Ullmanna, gegründet 2019 mit Firmensitz im tschechischen Brünn, präsentierte eine Plattform für klassische Zugmaschinen namens „Newman“, die Unkraut schon im Anfangsstadium selbstständig erkennt und in der Reihe mechanisch bekämpft. Sie kann für Feldfrüchte unterschiedlichster Art eingesetzt werden. Dieser variable Einsatz und die Marktreife des Produkts waren ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury. Der Preis wurde von Roman Romstorfer entgegengenommen. „Wir nutzen die Chancen, die uns die Technologie und die Künstliche Intelligenz bieten, so können Arbeiten in der Landwirtschaft schneller, genauer und weniger arbeitskräfteintensiv durchgeführt werden.“

Die Firma AVL, gegründet 2018 in den Niederlanden, wurde für einen autonomen Spargelernte-Roboter ausgezeichnet. So ist für die Spargelernte nur mehr ein Arbeiter notwendig, der den Wechsel von einer Reihe zur anderen vornimmt und die volle Erntebox entleert. Mit 12 unabhängigen Schneidemodulen schafft der AVL Compact S9000 eindrucksvolle 4.500 Aktionen pro Stunde.

„Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für den Aufwand und die Bemühungen, die unser gesamtes Team in den vergangenen sechs Jahren geleistet haben“, so Raymond van den Bos, der AVL bei dem Wettbewerb vertreten hat. Die Jury war davon beeindruckt, das Risiko auf sich zu nehmen, eine perfekte Lösung für ein derart schmales Segment zu entwickeln.



Als Partner der Robotics & Smart Implements Challenge Days 2023 mit an Bord waren Agrana, AGROLINE, APV Österreich, aws austria wirtschaftsservice, BayWa, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), CFS Cross Farm Solution GmbH, EcoPlus, EIT FOOD, Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Landwirtschaftskammer Österreich, Innovation Farm, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum, InVivo Quest, LKÖ, Pöttinger Landtechnik GmbH und Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ).



Die teilnehmenden Start-ups in der Übersicht:

Weeding:

• Austria – Farm-ING – AI-based In-Row Weeder “InRow-ING”

• Tschechien – Ullmanna - NEWMAN

• Denmark – F. Poulsen Engineering - Robovator

• Germany – Dahlia Robotics GmbH – Rower Robotic Weed Remover

Perfect use Case:

• Austria - IDeAS GmbH & Co KG – Vino Track

• Norway – Autoagri – Autoagri Implement Carrier

• Austria – Farm-ING - Multipurpose autonomous platform

• Austria – NIROB –Dionysos

• Netherlands – AVL Motion – AVL Compact S9000

• Spain – Mi Food – Mi Food AI

• Germany – Inook robotics – Inook Induros

• Austria – ARTI – Autonomous Robot Technology GmbH – robotic Software (AI Kits)

• Italy – Aigritec Asl – ADAM

• Norway – Dimensions Agri Technologies AS – DAT Eco Patch

Über RWA Raiffeisen Ware Austria:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa ist die RWA in ein international agierendes Großunternehmen eingebunden.



Über Agro Innovation Lab GmbH:

Das Agro Innovation Lab (AIL) ist eine Innovationsplattform der RWA Raiffeisen Ware Austria AG mit Hauptsitz in Korneuburg. Ziel des AIL ist es, Innovationen für den landwirtschaftlichen Bereich zugänglich zu machen. Dabei gibt es aktuell folgende Schwerpunkte: Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.



Über Lagerhaus Technik-Center:

Das Lagerhaus Technik-Center (LTC) ist eines der führenden Landtechnik-Vertriebsunternehmen in Österreich und National Dealer für den Weltmarktführer John Deere. Neben dieser werden weitere Qualitätsmarken wie Rauch, Manitou, Heva, Trejon und Schleppfix an insgesamt neun Standorten in Österreich vertrieben. Das LTC bietet ein umfassendes Qualitätssortiment und Dienstleistungsangebot im Bereich Landtechnik, von der Fachwerkstätte über die professionelle Gebrauchtmaschinenvermarktung bis hin zum Landmaschinen-Mietservice Rentflex.



