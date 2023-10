Mega-Wachstum in ÖWA: oe24-Netzwerk legt im September 45 % (!) zu

5,2 Millionen Unique Clients im September – Schon 40 % Reichweite bei Unique Usern

Wien (OTS) - Das oe24-Netzwerk setzt seinen fulminanten Wachstums-Kurs im Jahr 2023 weiter fort: In der aktuellen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für September verzeichnet das oe24-Netzwerk einmal mehr das stärkste Wachstum aller überregionalen Medienangebote. Bei den Unique Clients kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr um sensationelle 45 % zulegen und erreicht nun bereits 5.290.952 Unique Clients. Damit kann das oe24-Netzwerk innerhalb von nur einem Jahr mehr als 1,6 Millionen (!) Unique Clients neu dazugewinnen. Gegenüber dem starken August-Wert steigert sich das oe24-Netzwerk ebenfalls noch einmal um mehr als 200.000 Unique Clients.

Sensationell auch das Wachstum bei den Unique Usern: Mehr als 2,8 Millionen Österreicher besuchten im September das oe24-Netzwerk – ein Plus von 35 % gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht bereits einer Reichweite von 40 % - vier von zehn Österreichern surfen also bereits auf den Seiten des oe24-Netzwerks.

Das stärkste Wachstum verzeichnet dabei die Nachrichten-Seite oe24.at mit einem Plus von 60 % (!) gegenüber dem Vorjahr bei den Unique Clients. Bei den Unique Usern kann das Einzelangebot oe24.at um satte 46 % zulegen.

„Die September-Werte in der ÖWA sind nach den tollen Media-Analyse-Zahlen bereits der zweite Riesenerfolg innerhalb von nur einer Woche für unsere Mediengruppe. Kein anderes überregionales Medienhaus wächst in der ÖWA so stark wie oe24 mit einem Plus von 45 % bei den Unique Clients. Die Top-Werte in ÖWA und Media-Analyse sind der beste Beweis dafür, dass wir mit unserer Transformation zum führenden Digital-Medienhaus in Österreich genau auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: ÖWA September 2023, Basis: Internetnutzer

