SPÖ-Termine von 16. Oktober bis 22. Oktober 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. Oktober 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Amstetten in Niederösterreich und nimmt dort u.a. an einer FSG-Veranstaltung teil. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76.

Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung, lädt zu einem parlamentarischen Austausch mit der Vizeministerin für Europa und Nordamerika Brasiliens Botschafterin Maria Luisa Escorel.

16.30 Uhr Auf Initiative der Plattform "Sichtbar Werden" und der österreichischen Armutskonferenz lädt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures Menschen mit Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen zum "Parlament der Ausgegrenzten" in das Hohe Haus. Insgesamt rund 60 Betroffene werden mit Abgeordneten ihre Lebenssituation, Probleme, Anliegen und Forderungen diskutieren. Den Auftakt des mittlerweile dritten "Parlaments der Ausgegrenzten" im Hohen Haus bilden Eröffnungsworte von Bures um 16.30 Uhr, gefolgt von Begrüßungsworten durch den Obmann des Arbeits- und Sozialausschusses des Nationalrats Josef Muchitsch, Michaela Moser von der Armutskonferenz und Vertreter*innen der Plattform "Sichtbar Werden". Die gemeinsamen Gespräche und Diskussionen zwischen Abgeordneten und Betroffenen finden in einem geschützten Rahmen statt und sind nicht medienöffentlich. Nach dem Austausch geben die Nationalratsabgeordneten ab 17.50 Uhr Statements ab. Bitte um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at. Die medienöffentlichen Teile finden im Lokal 3 Theophil Hansen statt (Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ findet ein Gespräch zum Thema „The new enclosures: From tall border fences to our new technofeudal order“ mit Ulrich Brand und Yanis Varoufakis statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste, Prospekthof, Lehárgasse 8, 1060 Wien).

DIENSTAG, 17. Oktober 2023:

11.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder präsentieren die SPÖ-Herbstkampagne unter dem Motto „Mit Millionärssteuern zurück zur Gerechtigkeit“. Die Pressekonferenz wird auch via Livestream auf https://www.facebook.com/sozialdemokratie/live übertragen (SPÖ-Parlamentsklub, Medienzentrum 2. Stock, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ findet ein Gespräch zum Thema „The influence of the consulting industry on businesses, governments and economies“ mit Rosie Collington und Therese Guttmann statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr Ein politischer Essay wird in ein Theaterstück übersetzt: Diese nicht alltägliche Kulturarbeit widerfuhr Robert Misiks Buch „Die falschen Freunde der einfachen Leute“. Die 2019 erschienene Handreichung im Umgang mit Rechtspopulisten und ihrer Vereinnahmung der arbeitenden Klassen wurde mit dem Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis für das Politische Buch ausgezeichnet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung in Tschechien hat das Werk ins Tschechische übersetzt und in Folge die Brünner Kulturinitiative Divadlo Feste davon eine Bühnenfassung erstellt. Im Anschluss an das Gastspiel am 17. Oktober im Theater Arche in Wien moderiert Angelika Striedinger (Bereichsleiterin für Wissenschaft & Politik) auf der Bühne ein Gespräch mit den Expert*innen Tanja Wehsely (Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien) und Stefanie Wöhl (Politikwissenschafterin) mit dem Autor Robert Misik. Karten und Details unter https://tinyurl.com/35v3t487 (Theater Arche, Münzwardeingasse 2a, 1060 Wien).

MITTWOCH, 18. Oktober 2023:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

DONNERSTAG, 19. Oktober 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ findet ein Gespräch zum Thema „Schauplätze der Macht. Geheimnisse, Menschen, Machenschaften“ mit Oliver Rathkolb und Manfred Matzka statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 21. Oktober 2023:

12.00 Uhr Bundeskonferenz der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo mit zahlreichen Gästen u.a. aus der Politik und aus LGBTIQ-Vereinen. SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Bundeskonferenz teil (SPÖ Favoriten, Jagdgasse 1b, Festsaal 1. Stock, 1100 Wien).

18.00 SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner bei „30 Jahre ega“ (ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).



