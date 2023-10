„Sport am Sonntag“ mit Ralf Rangnick im Interview

Am 15. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. Oktober 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball-Teamchef Ralf Rangnick im Interview

Die Nationalmannschaft auf der Zielgeraden für die Qualifikation zur EURO 2024.

Ski-Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde

Das Traumpaar des Skisports zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden im Gespräch.

Tabuthema Menstruation – Wie der Zyklus die sportliche Leistung beeinflusst

Der weibliche Körper rückt immer mehr ins Zentrum der Sportwissenschaft: Der Zyklus soll in Zukunft nicht als Belastung angesehen, sondern erfolgreich zur Leistungsoptimierung genutzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at