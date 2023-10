EU-Kommissar Nicolas Schmit für Wirtschaftsgespräche in der Steiermark

Graz (OTS) - Hoher Besuch aus Brüssel: Der europäische KMU- und Handwerksverband SMEunited tagte gestern auf Einladung von WKO Steiermark Präsident Josef Herk in der Südsteiermark. Kern des Treffens war ein Austausch zum „European Year of Skills 2023“ mit Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte.

Ein Jahr im Zeichen von Lernangeboten, Mobilität und der Anerkennung von Qualifikationen – dafür steht das „European Year of Skills 2023“. Diesem Jahresthema widmet sich auch der europäische KMU- und Handwerksverband SMEunited, dessen internationales Boardmeeting – auf Initiative von WKO Steiermark Präsident Josef Herk – gestern und heute in der Steiermark über die Bühne ging. Herk ist seit Jänner 2022 Vizepräsident dieses europäischen Dachverbands, der bei seiner gestrigen Herbsttagung in St. Nikolai im Sausal KMU-Vertreter aus insgesamt 14 Ländern begrüßen durfte. Hauptthema war (und ist) der europaweite Fachkräftemangel und wie man diesem entgegenwirken könne. Dazu gab es auch einen persönlichen Austausch mit Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, den man bei der Tagung als Ehrengast begrüßen durfte.

„Wir sehen uns in Europa alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert: Überall fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Umso wichtiger ist es, gemeinsame Initiativen zu starten“, betont Herk. Gerade in Hinblick auf einen nachhaltigen und digitalen Wandel der Wirtschaft brauchen Betriebe dringend qualifizierte Arbeitskräfte mit insbesondere neuen „grünen“ und digitalen Kompetenzen. SMEunited fordert darum auch eine Attraktivierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Form einer Gleichstellung auf tertiärer Ebene mit der akademischen Bildung. „Die Berufsausbildung ist der beste Weg für einen reibungslosen Übergang von der Ausbildung ins Berufsleben. Sie erhöht die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und ist aus Unternehmenssicht einer der besten Wege, um qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. KMU bilden selbst intensiv aus und investieren stark in ihre zukünftigen Arbeitskräfte“, so Herk. Als Best Practice-Modell dazu stand heute ein Besuch beim Talentcenter der WKO Steiermark in Graz auf dem Programm.

