Glänzende Talente: Nachwuchs-Fachkräfte in der Metalltechnik zeigten ihr Können

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechnik in Mureck wurden die besten Lehrlinge in sechs Berufsgruppen ermittelt - von Baumaschinen- über Schweiß- bis Schmiedetechnik

Wien (OTS) - Von 7. bis 8. Oktober 2023 fand in Mureck (Steiermark) der jährliche Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechnik statt: Junge Talente aus ganz Österreich stellten in sechs Berufsgruppen in der Landesberufsschule Mureck ihr handwerkliches Geschick und Können unter Beweis.

Der Bundeslehrlingswettbewerb - heuer von der Landesinnung Steiermark organisiert - ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Plattform, die junge Menschen dazu anspornt, ihr Bestes zu geben und sich in ihren Berufen zu profilieren. Die Teilnehmer zeigten nicht nur beeindruckendes handwerkliches Können, sondern auch Leidenschaft und Engagement für ihren Beruf.

Unter den Augen der erfahrenen Jury aus Fachleuten der Metalltechnikbranche fertigten die Teilnehmer präzise Werkstücke, bearbeiteten Materialien mit größter Sorgfalt und bewiesen ihr Verständnis für komplexe Prozesse. Der Lehrlingswettbewerb unterstreicht auch heuer wieder die Bedeutung dieser angehenden Fachkräfte für die Wirtschaft und das Handwerk in Österreich.

„Die Leistungen der Lehrlinge waren sensationell“, zeigte sich Bundesinnungsmeister Harald Schinnerl beeindruckt: „Wenn man sich vorstellt, was diese jungen Menschen in so kurzer Zeit an hervorragender handwerklicher Qualitätsarbeit dargeboten haben, kann man getrost von der Elite der Berufsgruppen sprechen.“

Landesinnungsmeister Johann Hackl: „Als austragendes Bundesland sind wir besonders stolz auf die exzellenten Leistungen aller Teilnehmer. Auch heuer hat man wieder gesehen, welche berufliche Vielfalt die Metalltechnik bietet und auf welch hohem Niveau die Lehrlinge arbeiten. Die Metalltechnik ist eine der tragenden Säulen der österreichischen Wirtschaft – sie ist überall, vom U-Boot bis zur Rakete.“

„Der Bundeslehrlingswettbewerb spiegelt eindrucksvoll das hohe Niveau der Lehrlingsausbildung wider“, sagte Bundeslehrlingswart Alois Hinterer: „Die in der Ausbildung stehenden Jugendlichen stellen auf Wettkampfbasis ihr enormes Können und Wissen unter Beweis. Somit ist die Lehre ein großartiges Fundament für den Berufsweg.“

Die Sieger in den sechs Berufsgruppen ließen sich bei der Siegerehrung im „Alten Kino" in Leibnitz für ihre herausragenden Leistungen feiern. Bundesinnungsmeister Harald Schinnerl, Landesinnungsmeister Johann Hackl und Bundeslehrlingswart Alois Hinterer überreichten Pokale, Wertgutscheine, Sachpreise und Bildungsgutscheine an die zukünftigen Metalltechnik-Fachkräfte.

Auch der Termin für den nächste Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechnik steht bereits fest: Er wird vom 18. bis 19. Oktober 2024 in Tirol stattfinden. (PWK350/HSP)

Die Sieger:

Fahrzeugbautechnik

1. Platz : Markus Schösser – Fa. Empl Fahrzeugwerk

2. Platz : Markus Greiderer – Fa. Franz Achleitner Fahrzeugbau

3. Platz : Peter Kohlbacher - Völkl Stahl- und Fahrzeugbau GmbH

Land-und Baumaschinentechnik

1. Platz : Markus Retter – Fa. Gaugl Landmaschinen GmbH & Co KG

2. Platz : Andreas Starzinger – Fa. Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen

3. Platz : Kevin Peböck – Fa. Paumann Landtechnik GmbH & Co. KG

Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik

1. Platz : Maximilian Höss – Fa. Friedrich Deutsch Metallwerk GmbH

2. Platz : Marcus Kronreif – Fa. Wieser Automation- Maschinenbau GmbH

3. Platz : Fabian Spitzer – Fa. Faschang Werkzeugbau GmbH

Metallbau-und Blechtechnik

1. Platz : Christoph Sorger – Fa. Sorger GmbH

2. Platz : Florian Allmann – Fa. Willingshofer GmbH

3. Platz : Niklas Schöll – Fa. Förderanlagen-Schlosserei Werfring GmbH

Schmiedetechnik

1. Platz : Felix Fülöp – Fa. Panzenböck Michael

2. Platz : Daniel Forthuber – Fa. Thomas Furtner

3. Platz : Philipp Grünstäudl – Fa. Leopold Suchan

Stahlbau-und Schweißtechnik

1. Platz : Maximilian Weissenberger – Fa. Blechtechnik Koller GmbH

2. Platz : Philipp Kabelik – Fa. Metallbau Dorner GmbH

3. Platz : Paul Hofer – Fa. Stoiber GmbH

