Veronika Aigner zur Behindertensportlerin 2023 gekürt

Österreichs Sportjournalisten wählten Polizei-Athletin zum dritten Mal auf Platz 1

Wien (OTS) - Veronika Aigner ist Behindertensportlerin des Jahres 2023. Gemeinsam mit ihrer Schwester Elisabeth durfte sie die Auszeichnung im Rahmen der Lotterien Sporthilfe-Gala am 12. Oktober 2023 in der Wiener Stadthalle entgegen nehmen.

Veronika Aigner hat sich damit zum dritten Mal die begehrte Trophäe „Niki“ geholt. In ihrer Sportart Para-Ski Alpin ist die sehbeeinträchtigte Powerfrau zwanzigfache Staatsmeisterin, sie gewann 23 Weltcup-Bewerbe, erkämpfte sich zwei Weltmeistertitel und zwei Goldmedaillen bei den Paralympics in Peking. Die 20-Jährige arbeitet seit 1. September 2023 beim Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt. Ihre Schwester und Para-Guide Elisabeth Aigner (24) ist seit 2020 Polizei-Spitzensportlerin.

Veronika Aigner: „Den Preis erneut und nun zum dritten Mal in der Hand zu halten, ist für mich der Wahnsinn. Es ist immer wieder atemberaubend und ein wundervolles Gefühl, das ich fast nicht beschreiben kann.“

Innenminister Gerhard Karner: „Ich gratuliere Veronika Aigner zu ihrer Auszeichnung. Sie und ihre Schwester arbeiten mit Fleiß und Beharrlichkeit an ihren sportlichen Erfolgen und sind Vorzeigeathleten in unserem Polizei-Spitzensport.“

Günther Marek, Leiter der Gruppe „Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement und Sportangelegenheiten“ (I/C) im Innenministerium: „Es freut mich, dass die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Aigner-Geschwister bei der Sporthilfe-Gala die Aufmerksamkeit bekam, die ihr zusteht. Die beiden Ausnahmesportlerinnen sind vielen Menschen ein Vorbild und eine Inspiration.“

