Klavier-Abend mit Elzbieta Mazur im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Die Pianistin Elzbieta Mazur ist am Dienstag, 17. Oktober, im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, Villa Wertheimstein) zu Gast und erfreut das Publikum mit einem liebevoll arrangierten Programm. Um 19.00 Uhr fängt das Konzert im Festsaal des Museums an. Info und Reservierung per E-Mail: konzertbuero@aon.at.

Spenden der Zuhörer*innen werden erbeten. Dieser Klavier-Abend hat den Titel „Der Titan und der Visionär“. Kraftvolle Sonaten von Beethoven und zukunftsweisende Werke von Chopin begeistern die Besucher*innen. Musik-Fachleute aus dem Inland und Ausland schätzen Elzbieta Mazur für ihre feine Technik und ihr starkes Einfühlungsvermögen.

Die an Musik-Hochschulen in Wien und in Warschau ausgebildete Künstlerin spielte mit großen Orchestern und bekam Preise bei Wettbewerben. In den letzten Jahren tritt die virtuose Wiener Pianistin mit Wurzeln in Polen meist als Solistin auf. Angaben im Internet: www.elzbietamazur.de.

Auskünfte über das Museum (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, befristete Präsentationen, Kultur-Programme, u.v.a.) bekommen Interessierte von der ehrenamtlich tätigen Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag). Zuschriften an die Bezirkshistorikerin per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at