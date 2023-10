„Hohes Haus“ über Image- und Personalprobleme

Am 15. Oktober um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 12.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Image- und Personalprobleme

Arbeitsdruck, Überstunden, geringe Entlohnung, fehlende Wertschätzung – damit kämpfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den heimischen Gastronomiebetrieben. Die Covid-Pandemie hat die Situation weiter verschärft. Gastronomen suchen händeringend nach Personal. Die Gastronomie hat ein schlechtes Image in Österreich, und das liegt vor allem an den Arbeitsbedingungen, die auch wenig familienfreundlich sind. Laut Arbeitsklimaindex kann sich nur ein Drittel der Beschäftigten mit ihrem Einkommen ein Auskommen sichern. Es gibt aber auch Betriebe in Österreich, wo es gut funktioniert, etwa im Seehotel in Traunkirchen in Oberösterreich.

Gast im Studio ist Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Kein Geheimnis

Nach vielen Jahren der Ankündigungen ist es nun so weit: Das Amtsgeheimnis wird abgeschafft und durch ein Informationsfreiheitsgesetz ersetzt. Mit dem „Grundrecht auf Information“ müssen Bund, Länder und Gemeinden künftig Anfragen aus der Bevölkerung beantworten und dürfen nicht mehr auf das Amtsgeheimnis verweisen. Ab 2025 sollen die neuen Bestimmungen gelten. Aber es braucht eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, also die Stimmen von FPÖ oder SPÖ. Die Opposition sieht aber noch viel Verbesserungspotenzial an dem Regierungsentwurf. Marcus Blecha hat nachgefragt.

Parlamentswahlen beim Nachbarn

In der Schweiz finden am Sonntag in einer Woche Parlamentswahlen statt. Teuerung, Klimaschutz und Zuwanderung sind die Themen, die den Menschen laut Umfragen am meisten unter den Nägeln brennen. Sechs größere Parteien und ein paar kleine buhlen um die Wählergunst, allen voran die Schweizerische Volkspartei, die mit deutlichem Abstand die größte Partei der Eidgenossenschaft ist. Stimmen die Wahlprognosen, könnte sie noch weiter zulegen. Ein Bericht von Schweiz-Korrespondentin Marion Flatz-Mäser.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at