"Ein Ort am Wort" mit Werner Fetz - Neues Diskussionsformat auf Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Was bewegt die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher? Bei welchen Themen gehen die Wogen hoch? Radio Niederösterreich startet im Oktober ein neues Diskussionsformat. ORF-NÖ-Journalist Werner Fetz meldet sich einmal im Monat jeweils aus einem anderen Ort in Niederösterreich. Mit Gästen und Publikum wird über ein brennendes, aktuelles Thema diskutiert.

„Der Wolf – Bedrohung oder Bereicherung?“ ist die Frage für die erste Ausgabe von „Ein Ort am Wort“. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Niederösterreich das einzige Bundesland ist, in dem die Zahl der Wolfsrisse gestiegen ist. Die einen deuten es als Zeichen einer intakten Natur, wenn sich Wildtiere niederlassen. Andere verlassen das Haus nur mehr mit dem Pfefferspray in der Tasche.

Am Mittwoch, dem 18. Oktober, können alle, die gerne mitdiskutieren wollen, nach Langschlag kommen - ab 18.00 Uhr in den „Waldviertler Hof“ (Bez. Zwettl), Franz Diebl-Straße 41. Gegen 19 Uhr zeigt Werner Fetz eine Stunde lang mit Expertinnen, Experten und engagierten Gästen Pro und Kontra auf.

Radio NÖ zeichnet die Diskussion auf und sendet sie tags darauf am Donnerstag, dem 19. Oktober, von 20.04 bis 21.00 Uhr. „NÖ heute“ berichtet ebenfalls am 19. Oktober und parallel zu Radio NÖ ist nach 20 Uhr „Ein Ort am Wort“ auf tvthek.ORF.at zu sehen.

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit Experten und unserem Publikum. Diese Sendung ist der Startschuss einer Programminitiative, die uns in den kommenden Monaten durch ganz Niederösterreich führen wird, um aktuelle und kontroversielle Themen mit unserem Publikum ausführlich und ausgewogen zu diskutieren.“

