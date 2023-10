AstraZeneca PrimeTime 2023: Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen im Fokus

Die AstraZeneca PrimeTime 2023 ist ein herausragendes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Partner:innen aus verschiedenen Bereichen. Wir unterstützen nachdrücklich den Fokus auf Gesundheit und Wissenschaft und sind davon überzeugt, dass Innovation und Nachhaltigkeit der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen sind. Emma Baines, Deputy Head of Mission der Britischen Botschaft in Österreich 1/3

Bei AstraZeneca ist Nachhaltigkeit der Kern von allem, was wir jeden Tag tun. Eine gesunde Gesellschaft ist nur auf einem gesunden Planeten möglich. Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich 2/3

Das Gesundheitswesen hat die Verantwortung, Vorreiter und Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit zu sein. Jede:r von uns kann einen Beitrag leisten, um die Gesundheit unseres Planeten zu erhalten und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen zu schützen. Wir wissen ja, was zu tun ist. Es gibt bereits genügend Best Practice-Beispiele. Prof. Hans-Peter Hutter 3/3

Wien (OTS) - 13. Oktober 2023 – Am 10. Oktober 2023 versammelten sich relevante Entscheider:innen und Expert:innen aus verschiedenen Bereichen des österreichischen Gesundheitswesens in den eindrucksvollen Räumlichkeiten der Britischen Botschaft in Wien zur 14. Ausgabe der AstraZeneca PrimeTime. Eröffnet von Emma Baines, Deputy Head of Mission der Britischen Botschaft in Österreich, sowie Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich, fand die hochkarätige Veranstaltung statt, um ein entscheidendes Thema zu diskutieren, das unsere Zukunft maßgeblich beeinflusst: Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Assoz.-Prof. PD DI Dr. med. Hans-Peter Hutter führte in seinem Vortrag die Notwendigkeit, aber auch die Herausforderungen eines nachhaltigen Gesundheitssystems aus.

Der Klimawandel ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer unbestreitbaren Tatsache geworden. Dies nahm AstraZeneca zum Anlass, die diesjährige PrimeTime unter das Thema Nachhaltigkeit zu stellen. Emma Baines, Deputy Head of Mission der Britischen Botschaft in Österreich betonte in ihrer Begrüßung: " Die AstraZeneca PrimeTime 2023 ist ein herausragendes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Partner:innen aus verschiedenen Bereichen. Wir unterstützen nachdrücklich den Fokus auf Gesundheit und Wissenschaft und sind davon überzeugt, dass Innovation und Nachhaltigkeit der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen sind. "

Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich, betonte: „ Bei AstraZeneca ist Nachhaltigkeit der Kern von allem, was wir jeden Tag tun. Eine gesunde Gesellschaft ist nur auf einem gesunden Planeten möglich. “

Die AstraZeneca PrimeTime 2023 verdeutlichte erneut die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, denn dieses ist nicht nur von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, sondern übt auch erheblichen Einfluss auf die Umwelt aus.

Möglichkeiten für ein „grünes“ Gesundheitssystem

Wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem generell ist, zeigte der Vortrag von Prof. Hans-Peter Hutter. Er konzentrierte sich auf die Herausforderungen und die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen und betonte die Verbindungen zwischen Umweltfaktoren und dem Wohlbefinden sowie der Gesundheit der Menschen. Den Gesundheitsystemen dieser Welt kommt hier eine ganz besondere Verantwortung zu. Sie sind ein großer Treibhausgas-Emittent unter anderem durch den durch sie induzierten Verkehr, Lieferketten und Einmalprodukte, und Energieverbrauch der Gesundheitseinrichtungen; gleichzeitig sind sie aber auch Betroffene, da steigende Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung vom Gesundheitssystem aufgefangen werden müssen. Hier gilt es, Klarheiten über die verschiedenen Dimensionen und Möglichkeiten zu bekommen, wie Spitäler, Ordinationen und Lieferketten zu einer Balance finden können zwischen nachhaltigen Praktiken und einer bestmöglichen Versorgung der Patient:innen.

Prof. Hutter rief dazu auf, Nachhaltigkeit als eine Notwendigkeit zu betrachten, und forderte dringende Maßnahmen für Veränderungen im Gesundheitswesen: " Das Gesundheitswesen hat die Verantwortung, Vorreiter und Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit zu sein. Jede:r von uns kann einen Beitrag leisten, um die Gesundheit unseres Planeten zu erhalten und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen zu schützen. Wir wissen ja, was zu tun ist. Es gibt bereits genügend Best Practice-Beispiele. " Dazu gehören die Schaffung von Rahmenbedingungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Einbindung und Motivation der Mitarbeitenden, die Umstellung auf umweltfreundliche Praktiken im Spitalsalltag und nicht zuletzt sind auch personelle Ressourcen unabdingbar. Der Weg zur Nachhaltigkeit ist anspruchsvoll, aber entscheidend für die Gesundheit unseres Planeten und unserer Gesellschaft.

AstraZenecas Fokus auf nachhaltiges Wachstum

AstraZeneca trägt durch sein kontinuierliches Wachstum in den letzten Jahren und seine Investitionen in Forschung und Entwicklung – AstraZeneca ist die Nr.1 bei klinischen Studien in Österreich – beständig zum Wachstum des Wirtschaftstandortes bei.

Was Nachhaltigkeit betrifft, hat AstraZeneca einen klaren Kurs eingeschlagen. Lokale Maßnahmen wie der anstehende Umzug in ein nachhaltiges Bürogebäude mit erneuerbarer Energieversorgung, die Umstellung auf eine vollelektrische Fahrzeugflotte und die signifikante Reduzierung von Flugreisen tragen dazu bei, den CO2-Fußabdruck erheblich zu verringern. Mit der „Ambition Zero Carbon“-Initiative verfolgt AstraZeneca das Ziel einer Gesundheitsversorgung mit Netto-Null-Emissionen, und plant unter anderem auf globaler Ebene die Pflanzung von 200 Millionen Bäumen bis 2030, um das Ziel der CO2-Neutralität weiter voran zu treiben.

Mehr Informationen zu Nachhaltigkeit bei AstraZeneca finden Sie unter: https://value.astrazeneca.at/umwelt



