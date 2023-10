Maurer/Grüne: Bürger:innen erwarten eine mutige Politik mit einer klaren Vision für Österreich

Vierter Gesprächsabend des Grünen Parlamentsklubs fand in Eisenstadt statt - Nächster Termin am 8. November in Leoben

Wien (OTS) - Donnerstagabend tauschten sich rund 50 Burgenländer:innen in der Orangerie Esterhazy im Schlosspark in Eisenstadt mit Klubobfrau Sigi Maurer und den Abgeordneten Sibylle Hamann und Michel Reimon sowie Anja Haider-Wallner, Landessprecherin der Grünen Burgenland, und Regina Petrik, Klubobfrau und Landtagsabgeordnete, darüber aus, was sie aktuell bewegt und was sie sich für die Zukunft Österreichs wünschen. Damit fand der vierte Abend, nach Imst, Mödling und Wien, diesmal im Burgenland statt.

„Nach dem mittlerweile vierten Gesprächsabend zeigt sich: Jeder Abend ist anders, aber eines haben alle Abende gemeinsam – Menschen, die ein großes politisches Interesse und Engagement haben“, sagt Sigi Maurer und hält fest: „Wir freuen uns, von ihnen zu erfahren, welche Themen sie besonders bewegen und was sie sich von der Politik wünschen.“

Vor allem Bildung – sowohl in der Schule als auch bei Erwachsenen – Klimaschutz, die Energiewende, die Teuerung und der öffentliche Verkehr waren Themen, die immer wieder angesprochen wurden. „Ich würde mich freuen, wenn wir es im Burgenland schaffen im öffentlichen Verkehr endlich aufzuholen. Das Klimaticket ist eine riesige Chance, die wir gerne mehr nutzen würden“, meinte etwa eine Teilnehmerin.

Auf die Frage, wie sie sich Österreich im Jahr 2040 vorstellen, erklärte ein junger Teilnehmer: „Manchmal macht mir die Klimakrise Angst und ich frag‘ mich: Wofür machen wir das? Aber gleichzeitig stellt sich mir die Frage: Können wir aufgeben? Ich leb‘ gerne in Österreich und in Europa – dafür lohnt es sich, gemeinsam gegen die Klimakrise zu kämpfen.“

„Der heutige Gesprächsabend hat wieder sehr deutlich gezeigt, wie breit das Spektrum der Themen ist, die die Menschen in Österreich aktuell beschäftigen. Gerade in einer Zeit der multiplen Krisen erwarten die Bürger:innen zu Recht eine mutige Politik mit einer klaren Vision. Das ist für uns politischer Handlungsauftrag und ermutigt uns, weiterhin durch entschlossene Reformen eine gute und lebenswerte Zukunft in Österreich zu gestalten", betont Maurer und hält fest: „Wir haben heute wieder viel aus den Gesprächen mit den Bürger:innen mitnehmen können. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmer:innen in Eisenstadt bedanken und freue mich schon aufs nächste Mal.“

Nächste Station

Der nächste Termin von „Setz ma uns z’samm“ findet am 8. November 2023 in Leoben statt. Neben Klubobfrau Sigi Maurer werden nächstes Mal Nationalratsbageordnete aus dem Grünen Parlamentsklub, unter anderen Jakob Schwarz und Bedrana Ribo, teilnehmen und sich mit Steirer:innen z‘sammsetzen. Interessent:innen können sich unter: https://gruene.at/zusammensetzen/ anmelden.

