Value One feiert Dachgleiche: Das Wohnprojekt MOKKA in Hernals rückt der Fertigstellung näher

Wien (OTS) - Im Herzen Hernals schreitet das Bauprojekt MOKKA zügig voran. Value One zelebriert diesen Fortschritt und feiert Dachgleiche.

"Das Wohnprojekt MOKKA setzt auf Nachhaltigkeit durch erneuerbare Energieversorgung, hohe Ausstattungsqualität mit Features wie Smarthome-Vorbereitung und eine strategisch günstige Lage nahe der geplanten U5-Station Hernals. Trotz marktbedingter Herausforderungen liegen wir mit der Fertigstellung für Sommer 2024 im Zeitplan“, so Walter Hammertinger, Chief Development Officer (CDO) der Value One.

„Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb kurzer Zeit bereits die zweite Gleichenfeier für ein Wohnprojekt in Wien ausrichten dürfen.“ freut sich Geschäftsführerin Kerstin Robausch-Löffelmann, verantwortlich für alle Immobilienprojektentwicklungen im In- und Ausland.

Details zum Projekt MOKKA:

15 hochwertige Eigentumswohnungen

8 moderne Stellplätze inkl. der Möglichkeit der Nachrüstung E-Ladestationen

4 markante Obergeschosse und ein exklusives Dachgeschoss inkl. Dachterrassen mit Blick über Wien

Charmanter privater Garten, Balkone, Loggien und Terrassen für mehr Lebensqualität im Freien

Zukunftsweisende Technologie: Erdwärme als Quelle für Heizung und Temperierung

Fertigstellung voraussichtlich: Sommer 2024

Moderne Wohnkultur in Hernals

Hernals vereint Kultur, Sport, Bildung und Freizeit. Das MOKKA-Projekt hebt sich durch seine zukunftsorientierte Bauweise hervor und legt besonderen Wert auf energieeffizientes und modernes Wohnen. Die Wohnungen, die von 2 bis 4 Zimmern reichen, sprechen eine breite Zielgruppe an: von Anlegern über Singles und Pärchen bis hin zu Jungfamilien. Diese Vielfalt an Wohnungsformaten wird durch zahlreiche Freiflächen wie einen privaten Garten, Balkone, Loggien und Dachterrassen komplementiert. MOKKA bietet Tiefgaragenparkplätze, welche auch zu Parkplätzen mit Ladestationen für Elektroautos aufgerüstet werden können. Durch die geplante Anbindung an die U5-Station Hernals wird zudem eine noch raschere Verbindung ins Stadtzentrum ermöglicht.

Qualität und Zuverlässigkeit im Bauprojekt

„Trotz großer Herausforderungen schreiten die Bauarbeiten am MOKKA-Projekt zügig voran, unsere Mitarbeiter:innen haben intensiv daran gearbeitet. Es ist eine besondere Freude, die Dachgleiche termingerecht und vor allem unfallfrei zu feiern“, so Oliver Schwarz, Bereichsleiter NÖ bei Gebrüder Haider, die das Projekt umsetzen.

Die Dachgleichenfeier unterstreicht den erfolgreichen Verlauf des Projekts. Die Anwesenheit des Bezirksvorstehers, Peter Jagsch, und seiner Stellvertreterin, Alice Seidl, unterstreicht die Bedeutung von MOKKA für den Bezirk Hernals.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

