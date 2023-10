Freitag in der Arena: Warum sich der Klima-Diskurs zuspitzt

oekostrom AG-Podcast mit Klima-Aktivistin Lena Schilling

Wien (OTS) - Lena Schilling ist Klima-Aktivistin, Autorin und hat den Wiener Jugendrat gegründet. Bei „Freitag in der Arena“, dem Talk-Format der oekostrom AG, spricht sie mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg über den gesellschaftlichen Diskurs in Zeiten der Klimakrise und über Protestformen in der Klimabewegung.

Warum spitzt sich der Diskurs in der Klimakrise aktuell so zu? „Ich glaube, wir müssen lernen miteinander zu streiten. Und gleichzeitig verstehen, welche Befürchtungen hinter den Ansichten der Menschen stehen - oft sind diese mit Verlust- oder Existenzängsten verbunden. Aus einer Abwehrhaltung heraus kann aus Angst leicht Wut werden.“ Um diese Emotionen verstehen zu können und gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, müsse man mit möglichst vielen Menschen reden und den Diskurs ausweiten, wie etwa Lena Schilling in ihrer „Streitbar"-Kolumne in der Kronen Zeitung.

Die Herausforderungen der Zukunft sieht die Aktivistin in Mobilität, Energie und Biodiversität: „Mit diesen Themen werden wir umgehen müssen.“ Gleichzeitig dürfe man die Entschlossenheit nicht verlieren: „Mir gibt es Mut, dass viele Menschen auf verschiedenen Seiten kämpfen. Die Klimabewegung umfasst alle, die versuchen, der Klimakrise Einhalt zu bieten, und gemeinsam am selben Strang ziehen. Außerdem haben sich die großen Tanker in den letzten Jahren zumindest ein Stück bewegt.“

Laut Schilling fehle es uns immer noch an Visionen für ein positives Zukunftsbild: „Wir müssen an die Dinge glauben, die heute noch unvorstellbar sind. Das ist auch genau das, was wir mit der Klimabewegung gemacht haben: Wir haben das Unmögliche umgesetzt. Die Diskursebene hat sich verändert, noch vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass die Klimakrise einmal so präsent sein wird.“

Tipp am Freitag von Lena Schilling: „Werdet politisch aktiv, in fast jedem Ort gibt es eine Bürger:inneninitiative oder eine politische Partei. Wir müssen als Gesellschaft wieder mehr mitgestalten und mutig an diesem demokratischen Prozess teilnehmen.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 10. November 2023 mit Johannes Stangl, Mitbegründer von Fridays For Future Wien und dem Klimadashboard sowie Young Researcher am Complexity Science Hub Vienna.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

