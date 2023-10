Aller guten Dinge sind neun: Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál eröffnet 9. wohnpartner Grätzl-Zentrum im Reumannhof in Margareten

Wien (OTS) - Am 12. Oktober 2023 fand die feierliche Eröffnung des neuen wohnpartner Grätzl-Zentrums Reumannhof-Margaretengürtel im 5. Bezirk statt. In mittlerweile neun Zentren schafft das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien Orte zum Austausch im Gemeindebau – mit einem umfangreichen und kostenlosen Angebot für das gesamte Grätzl.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer sowie die Bezirksvorsteher*innen Silvia Jankovic (Margareten), Markus Rumelhart (Mariahilf) und Wilfried Zankl (Meidling) übergaben den Wiener*innen das neue Grätzl-Zentrum im Reumannhof. Bei dieser Gelegenheit konnten die ersten Besucher*innen die rund 280 m² großen Räumlichkeiten in der Brandmayergasse – nach 13 Wochen Umbauzeit – erstmals besichtigen. Diese dienen nun als Nachbarschaftstreff für Beratungen, Bildung & Weiterbildung sowie für Freizeitaktivitäten für die umliegenden Bezirke.

Orte des Miteinanders

„In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, aufeinander zu zugehen, da zu sein und das Miteinander zu fördern. Mit wohnpartner hat die Stadt Wien Spezialist*innen, die dafür da sind, das Gemeinwesen zu stärken, die Vernetzung im Gemeindebau zu fördern und bei Konflikten zu vermitteln. Durch das neue wohnpartner Grätzl-Zentrum in Margareten entsteht ein neues Herzstück des sozialen Miteinanders und des Zusammenhalts. Hier sind alle willkommen, um sich kennenzulernen und in einer harmonischen Nachbarschaft zu leben. Es sind alle Bewohnerinnen und Bewohner herzlich eingeladen, am breitgefächerten Angebot von wohnpartner teilzunehmen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál anlässlich der Eröffnung.

Von Kochen bis zur Lichtinstallation

Im Rahmen der Eröffnung präsentierte das neue Grätzl-Zentrum ein buntes Programm für alle Altersgruppen: Am Vormittag wurde aufgekocht – beim gemeinsamen Kochen mit Nachbar*innen. Die dabei verzehrten Kalorien ließen sich danach beim Sport-Workout mit Rejhana leicht verbrennen. Am Nachmittag schaute der Kasperl vorbei und Hobbybastler*innen konnten Kräuterschnecken und Topfaufbewahrungen fertigen. Krönender Abschluss war die große Lichtinstallation von Wiener Lichtblicke „Demokratie im Licht der Kunst“, wobei der Reumannhof in neuem Licht erstrahlte.

Zweites Zuhause fürs Grätzl

Die wohnpartner Grätzl-Zentren wollen für die Menschen in der Umgebung ein zweites Zuhause sein. Sie bieten ein umfangreiches kostenloses Programm wie Frauen- & Kochgruppen, Zeitzeug*innenprojekte, Sprachkurse & Weiterbildungen (mit Kooperationspartnern wie VHS und waff), Unterstützung bei Nachbarschaftskonflikten (inkl. Mediation in herausfordernden Fällen) sowie Infos über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien („soziale Beratung“). Zudem sind sie eine Anlaufstelle für Ehrenamtliche, wie etwa Mietervertreter*innen. Das Beste daran: Sämtliche Angebote sind kostenlos!

wohnpartner als fixer Bestandteil

Die Bezirksvorsteherin von Margareten, Silvia Jankovic, und der Bezirksvorsteher von Mariahilf, Markus Rumelhart, bestätigen: „In Wien funktioniert das Zusammenleben sehr gut - gerade im Gemeindebau kennen und helfen sich viele Menschen. Das ist kein Zufall, sondern der Verdienst vieler Player*innen wie wohnpartner. Diese bringen mit Aktivitäten wie gemeinsamem Kochen oder Garteln, aber auch durch Konfliktvermittlung die Menschen zusammen. Herzlichen Dank an das engagierte Team von wohnpartner und vor allem an den Gebietsleiter Vincent Wohinz – ich sehe den Erfolg eures Tuns jeden Tag in unserem schönen Bezirk. Vielen Dank auch an Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, die mit dem neuen Grätzl-Zentrum ein starkes Zeichen für sozialen Zusammenhalt setzt.“

Auch der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich: „Der Gemeindebau gehört zu Meidling wie das berühmte ‚L‘: Viele unserer Gemeindewohnungen wurden vor knapp hundert Jahren errichtet, die letzten im Gemeindebau NEU erst im Vorjahr an die Mieter*innen übergeben. Die konsequente Arbeit von wohnpartner für das Gemeinwohl ist fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Bezirk, die Mitarbeiter*innen bieten neben der professionellen Beratung in allen Fragen des Zusammenlebens auch Unterstützung bei der Umsetzung diverser Nachbarschaftsinitiativen an. Die heutige Eröffnung des neuen Grätzl-Zentrums ist Anlass, dafür einmal ein herzliches Dankeschön auszusprechen.“

Breites Basisprogramm, lokale Zusatzangebote

Die oben genannten Programmpunkte sind an jedem der neun Standorte verfügbar. Darüber hinaus gibt es lokale Zusatzangebote, die sich unter anderem nach der Nachfrage oder den Räumlichkeiten richten. So überzeugt das Grätzl-Zentrum Wienerberg mit einem vielfältigen Sportangebot, die Bassena 10 in Favoriten lädt zum Eltern-Kind-Café und das Grätzl-Zentrum Kaisermühlen punktet mit Schach für Frauen und Kochen für Männer.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Unser umfangreiches Basisangebot ist jetzt an neun Standorten verfügbar. Es ist uns allerdings ein großes Anliegen, Zusatzwünsche der Besucher*innen zu verwirklichen. Daher sind wir jederzeit offen für spannende Vorschläge und Ideen!“

Übersicht über alle wohnpartner Grätzl-Zentren:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten

Adresse: 1030 Wien, Lechnerstraße 2-4

Telefon: 01/24503-03085 oder -03098

wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof-Margaretengürtel

Adresse: 1050 Wien, Brandmayergasse 37/6/1

Telefon: 01/24503-05080

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10

Adresse: 1100 Wien, Ada-Christen-Gasse 2

Telefon: 01/24503-10945

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg

Adresse: 1100 Wien, Neilreichgasse 113 bei Stiege 25

Telefon: 01/24503-10962 oder -10963 oder -10964

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk

Adresse: 1120 Wien, Am Schöpfwerk 29/14/R1

Telefon: 01/24503-12940

wohnpartner Grätzl-Zentrum Hernals

Adresse: 1170 Wien, Wattgasse 96-98/9/1

Telefon: 01/24503-17080

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf

Adresse: 1210 Wien, Ruthnergasse 56-60

Telefon: 01/24503-21961 oder -21962

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen

Adresse: 1220 Wien, Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01

Telefon: 01/24503-22080

wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf

Adresse: 1230 Wien, Steinergasse 36/5/R1

Telefon: 01/24503-23094 oder -23095

