AVISO: AK/vida-Pressekonferenz „Reinigungsbranche: Nicht alles ganz sauber?“ am 19. Oktober

AK Wien und Gewerkschaft vida zur Situation der Beschäftigten in der Reinigungsbranche

Wien (OTS) - Ob im Büro, in Hotels oder im Krankenhaus: Wir alle haben es gerne sauber. Aber wie geht es den Menschen, die oft unsichtbar hinter uns herräumen und reinigen? Die AK Wien hat in der persönlichen Beratung die Reinigungsbranche näher unter die Lupe genommen und erhoben, mit welchen konkreten Anliegen sich die Arbeitnehmer:innen an die AK Wien wenden und welche Missstände in der Branche vorliegen. Die Erhebung ist zwar nicht repräsentativ, gibt aber wichtige Einblicke in die Arbeits- und Lebensrealität der Reinigungskräfte.

Dazu informieren Sie:

Bianca Schrittwieser, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht, AK Wien

Ursula Woditschka, Fachbereichssekretärin Gebäudemanagement, vida

Wann: Donnerstag, 19. Oktober um 10 Uhr

Wo: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/reinigungsbranche mitverfolgen.



