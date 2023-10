Rekorderfolg bei IFA: Anleihevolumen von 10 Mio. Euro der „6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026“ nach 10 Wochen platziert

Wien (OTS) -



IFA Anleger:innen investierten insgesamt rund 10 Mio. Euro in exklusive Immobilienentwicklung „Palais St. Josef“ in Salzburg

„6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026“ nur 10 Wochen nach Zeichnungsöffnung zu 100% platziert

Investor:innen profitieren von 6,75% Fix-Zinssatz p.a., Sicherheiten sowie bonitätsstarken Partnern



Platzierungserfolg für IFA: In nur zehn Wochen wurde ein Anleihevolumen von 10 Mio. Euro der „6,75% Palais St. Josef Anleihe“ erfolgreich platziert. Mit ihrem Investment partizipieren Anleger:innen bereits ab einem Mindestinvestment von 10.000 Euro am einzigartigen Immobilienprojekt Palais St. Josef in Salzburger Bestlage. Investor:innen profitieren von einer attraktiven Fixverzinsung von 6,75% p.a. über eine Laufzeit bis 31.08.2026 und erhalten zudem exklusiv und noch vor offiziellem Verkaufsstart Informationen zu den Wohnungsangeboten des Projekts. Emittentin der Anleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft der starken Partner Planquadr.at und SORAVIA.



„Mit Zeichnung der ‚6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026‘ wirken private Investor:innen bei einer einzigartig exklusiven Immobilienentwicklung in Österreich mit. Die Anleihe mit attraktiver Fixverzinsung, Sicherheiten sowie starken Partnern mit beeindruckendem Track Rekord wurde innerhalb kürzester Zeit mit Begeisterung angenommen. Ich gratuliere allen Anleger:innen zu ihrem Investment“, so Gunther Hingsammer, Vorstand der IFA AG.



Aktuelles Investment in nachhaltige Immobilienprojektentwicklungen

Für Investor:innen bietet IFA mit der „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ eine weitere renditestarke Ergänzung für ihr Portfolio. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 28.02.2028 bietet attraktive 6,75% p.a. Fixverzinsung und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei Zeichnung bis einschließlich 14. Dezember 2023 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich optimiert werden kann. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die Rückzahlung erfolgt zu 100% am Laufzeitende, es fällt kein Agio an. „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert – jedes Investment trägt zur Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien sowie gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich bei.



In Graz und Wien ermöglicht IFA zudem zwei neue Investments in nachhaltige und geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte mit höchster Lebensqualität. Das 495. IFA Bauherrenmodell Plus „Tiergartenweg 32a – 32e“ in Graz-Puntigam umfasst 58 hochwertige, geförderte Neubauwohnungen. In Wien schafft IFA im stark wachsenden Bezirk Floridsdorf mit dem 496. IFA Bauherrenmodell „Baumstadt1“ 76 hochwertige, geförderte und nachhaltige Wohnungen. Es ist das erste von mehreren Investments rund um die Immobilienentwicklung „Baumstadt Floridsdorf“. Dabei schafft IFA in der rund 150 Jahre alten Siedlung in verkehrsberuhigter Binnenlage durch sorgsame Revitalisierung und schonende Nachverdichtung ein „ökologisches Dorf in der Stadt“. Für beide Wohnbauentwicklungsprojekte werden Gebäudezertifizierungen durch klimaaktiv bzw. ÖGNI angestrebt.



Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ifa.at bzw. www.ifainvest.at



Hinweis:

Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken, sie ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Der Kauf oder die Zeichnung der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 13.07.2023 gebilligten Prospekts, welches unter https://go.ots.at/2h1mPoOQ veröffentlicht wurde und erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Trotz Bestellung einer Sicherheit kann es dazu kommen, dass Anleihegläubiger aufgrund eingeschränkter Werthaltigkeit der Sicherheit einen Teil des eingesetzten Kapitals oder das gesamte eingesetzte Kapital verlieren können (Totalverlustrisiko). Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts.

Für weitere Informationen zum Gewinnfreibetrag sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken, sie ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 31.08.2023 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter https://www.ifainvest.at/upload/images/49/Anleiheprospekt.pdf veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und auch Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist, („grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen) finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. IFA Invest GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH und werden sämtliche Finanzinstrumente unter der Haftung und für Rechnung der DonauCapital Wertpapier GmbH vermittelt.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Investitionen mit Immobilienbezug in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at