Samariterbund Wien gratuliert Samariterin zur Verleihung des Camillo Awards

Elisabeth Zwingraf, Leiterin des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wien, erhielt den Camillo Award 2023.

Wien (OTS) - Im Rahmen einer feierlichen Ehrung im Parlament wurde Elisabeth Zwingraf, Leiterin des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens, gestern Abend der Camillo Award 2023 verliehen. Der Samariterbund Wien gratuliert sehr herzlich!

Elisabeth Zwingraf erhielt den begehrten Award in der Kategorie Leadership und Management. Der Preis wurde der Wienerin für ihr außerordentliches Engagement im Bereich der Ausbildung von Rettungsdienstpersonal verliehen. Zwingraf und ihr Team entwickelten fortschrittliche Ideen im Bereich von IT-gestützten Lernkonzepten und erweiterten damit maßgeblich das Angebot von digitalen Lernmedien für Sanitäter:innen.

Weiters schuf sie die neuen Ausbildungssysteme im Bereich der Psychiatrie und Psychotraumatologie beim Samariterbund Wien und leistete damit einen wichtigen Beitrag für die psychische Gesundheit der Mitarbeiter:innen. „Die Nominierung kommt von meinem Team. Ich freue mich unglaublich darüber. Aber der Preis gehört nicht mir, sondern meinem ganzen Team. Der Erfolg des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens ist definitiv Teamarbeit, und ohne jede:n Einzelnen von meinen Mitarbeiter:innen wären wir nicht so erfolgreich“, betonte Elisabeth Zwingraf bei der Verleihung des Camillo Award 2023.

„Wir gratulieren sehr herzlich zur Leistung und zur begehrten Auszeichnung, die sich unsere geschätzte Samariterin Elisabeth Zwingraf durch ihren jahrelangen Einsatz und ihre Freude an innovativen Ausbildungsmethoden sehr verdient hat“, sagten Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens und Landesgeschäftsführer Mag. Oliver Löhlein anlässlich der Preisverleihung.

Zwingraf ist seit 1993 beim Samariterbund Wien tätig. Anfangs engagierte sie sich als ehrenamtliche Trainerin in der Ausbildung von Zivildienstleistenden, absolvierte 1997 die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und stieg 1999 schnell als Lehrsanitäterin auf. 2001 gründete sie die Landesschulung in Wien, die sie anfangs allein aufbaute. Zwingraf absolvierte als eine der ersten Frauen die Ausbildung zur Notfallsanitäterin mit besonderer Notfallkompetenz Beatmung und Intubation und war als erste Frau am Notarztwagen und beim Ärztefunkdienst im Einsatz. Obwohl sie heute das Ausbildungszentrum des Samariterbund Wiens leitet, fährt sie noch immer regelmäßig ehrenamtlich im Rettungswagen. Auch ihre beiden Söhne sind immer wieder ehrenamtlich beim Samariterbund tätig.

„Ich bin total froh, dass mich mein Weg damals zum Samariterbund geführt hat. Ich habe so viele großartige Menschen kennengelernt, von denen viele Freunde geworden sind. Und kein Tag im Rettungsdienst gleicht dem anderen, ich habe sehr viel gesehen und gelernt und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen vielen Menschen helfen können. Ja, ich liebe es beim ASB Wien zu sein“, so Zwingraf abschließend.

Mit dem Camillo Award würdigt der Bundes­verband Rettungs­dienst BVRD.at Sanitäter:innen, die durch herausragendes Engagement einen Beitrag zur qualitativen Verbesserung und Weiterentwicklung des Rettungswesens leisten. Der Preis wurde 2023 bereits zum vierten Mal vergeben.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Susanne Kritzer

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0664/846 10 08

susanne.kritzer @ samariterbund.net

www.samariterwien.at